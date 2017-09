Tatry: Więcej wypadków turystycznych w wakacje

W ciągu minionych wakacji ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego byli wzywani 247 do działań ratowniczych w Tatrach. W stosunku do ubiegłorocznych wakacji to o 20 proc. więcej, jednak w lipcu i sierpniu nie doszło do żadnego śmiertelnego wypadku taternickiego.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Jan Graczyński /East News

Zadaniem ratowników, z roku na rok turyści poruszający się po tatrzańskich szlakach są bardziej odpowiedzialni, posiadają coraz lepszy ekwipunek i coraz bardziej świadomie wybierają stosowne trasy do swoich możliwości.

Reklama

"Świadomość turystów, którzy chodzą po Tatrach zdecydowanie wzrasta. Turyści posiadają coraz to lepszy ekwipunek i są bardziej przygotowani kondycyjnie. Wybierają szlaki stosownie do swoich możliwości i panujących warunków atmosferycznych" - zauważył ratownik TOPR Andrzej Marasek.



W lipcu i sierpniu nie doszło w polskich Tatrach do ani jednego śmiertelnego wypadku taternickiego. Takich dobrych wakacji, jeżeli chodzi o tragiczne zdarzenia, nie było od wielu lat. Niestety pierwszego dnia września doszło do śmiertelnego wypadku w rejonie Grzędy pod Rysami. Na skutek upadku z dużej wysokości zginął 50-cio letni turysta ze Słowacji.



Do najczęstszych przyczyn wypadków w Tatrach podczas wakacji ratownicy TOPR zaliczają potknięcia lub poślizgnięcia. Najczęściej kontuzjom wymagającym leczenia szpitalnego ulegają nogi i ręce.



Ratownicy górscy od kilku lat odnotowują zdecydowany wzrost nagłych zachorowań na górskich szlakach.



"Coraz częściej dochodzi np. do ataków serca, zawałów, gwałtownych i niebezpiecznych skoków ciśnienia. W skrajnych przypadkach takie nagłe zachorowania w górach kończą się nawet śmiercią turysty" - powiedział PAP Marasek.



Podczas wakacyjnych działań ratowniczych w Tatrach 76 razy był wykorzystywany śmigłowiec "Sokół", dzięki któremu toprowcy mogą bardzo szybko dotrzeć do trudno dostępnych zakątków gór i szybko udzielić pomocy poszkodowanym.



Z kolei podczas ubiegłorocznych wakacji w Tatrach zginęły cztery osoby.