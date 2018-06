Organizacje LGBT: "Stowarzyszenie Parada Równości" i "Miłość nie Wyklucza" oraz amerykańska firma Ben&Jerry’s, poinformowały że na Plac Zbawiciela w Warszawie wraca tęcza.

Zdjęcie Tęcza na Placu Zbawiciela /Beata Zawrzel /Reporter

"Tęcza wraca na Plac Zbawiciela. Tym razem niezniszczalna. Tak jak miłość" - napisano w komunikacie prasowym Ben&Jerry’s, amerykańskiej firmy produkującej lody.



Słynna tęcza, o którą toczył się w Warszawie spór, to instalacja autorstwa Julity Wójcik. Stała na Placu Zbawiciela od 2012 do 2015 r. Konstrukcja miała 9 metrów wysokości i 26 metrów rozpiętości. Wykonana była z tysięcy różnokolorowych sztucznych kwiatów, przymocowanych do metalowej ramy.

Była siedmiokrotnie podpalana, także przez uczestników Marszów Niepodległości.



Nowa tęcza ma jednak różnić się od poprzedniej. W mediach pojawiają się spekulacje, że może mieć formę świetlej instalacji. Szczegóły mają być przedstawione 7 czerwca.



- Jeżeli "Tęcza" nie powstanie, to nie będę jej odbudowywał, żeby nie budować nowych sporów ideologicznych. Natomiast, jeżeli powstanie, to nie będę jej burzył z tego samego powodu - powiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta Warszawy Patryk Jaki.