Terlecki: Dobrze, że Żalek przeprosił. Szkoda, że tak późno

"Dobrze, że poseł Jacek Żalek przeprosił protestujących w Sejmie za swoje słowa na ich temat; szkoda, że dopiero po dwóch dniach" - ocenił w czwartek wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Nie wyraził się jednak jasno, czy to samo powinni zrobić Stanisław Pięta i Bernadeta Krynicka.

W czwartek Żalek przeprosił protestujące w Sejmie osoby niepełnosprawne i ich rodziców za słowa wypowiedziane we wtorkowym wywiadzie dla TOK FM. Poseł powiedział wówczas, że nie można spełnić postulatu protestujących w Sejmie i dać im po 500 złotych miesięcznie w gotówce, bo traktują oni swoje dzieci jak "żywe tarcze" i "zakładników".

"Chcę powiedzieć z serca, że żałuję, te słowa mogły ranić" - oświadczył poseł, który przyszedł do protestujących z bukietem kwiatów. "Uznałem, że warto przeprosić, wszyscy padliśmy ofiarą manipulacji. Przez 15 minut mówiłem o tym, jak bardzo ważne jest to, co robicie i jak bardzo ważna jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Wycięto 15 sekund z 15-minutowego wystąpienia, a później przypisano mi słowa, których nie wypowiedziałem" - tłumaczył Żalek.

Przedstawicielki protestujących przyjęły kwiaty od posła zaznaczając, że oczekują od niego, by skontaktował się w ich sprawie z szefową MRPiPS Elżbietą Rafalską.

Do sprawy przeprosin dziennikarze nawiązali w czwartek, w rozmowie z Ryszardem Terleckim. Pytali, czy docenia on przeprosiny Żalka. "Tak - po dwóch dniach; szkoda, że tak późno. Ale dobrze, że przeprosił" - odpowiedział. Pytany, czy to, że na Żalka "nakrzyczano" na posiedzeniu klubu PiS, przyniosło efekty, Terlecki odparł: "Mam nadzieję, że przyniosło".

"Krynicka ma tytuł do wyrażania opinii"

Terleckiego spytano też, czy jego zdaniem przeprosić powinni także inni posłowie PiS: Bernadeta Krynicka i Stanisław Pięta. Polityk odpowiedział, że nie zna wypowiedzi Pięty. "Znam wypowiedź posła Żalka" - zaznaczył. "Natomiast poseł Krynicka jest matką dziecka też niepełnosprawnego, więc ma tu większy tytuł do wyrażania opinii niż poseł Żalek" - ocenił Terlecki.

Krynicka powiedziała w poniedziałek, odnosząc się do protestu w Sejmie, że "znalazłaby paragraf na tych rodziców". "Jako matka dziecka niepełnosprawnego, osoby dorosłej, może to będzie brutalne, ale ja naprawdę znalazłabym paragraf na tych rodziców, którzy przetrzymują swoje dzieci w Sejmie, w takich niegodnych warunkach, to jest karygodne" - mówiła w TVN24. "Mam córkę niepełnosprawną intelektualnie, ma 24 lata, gdybym chciała, żeby ona tutaj była, to ona by była, pod moim wpływem" - dodała posłanka PiS.

Poseł Pięta napisał pod koniec kwietnia o proteście w Sejmie na Twitterze: "Dalsze tolerowanie łamania prawa jest błędem. Z zachowaniem ostrożności Straż Marszałkowska powinna wynieść protestujących i przekazać @PolskaPolicja".

Protest trwa

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestujący od 18 kwietnia w Sejmie domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Chodzi o zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy. W środę Sejm uchwalił ustawę, która zakłada, że renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca.

Drugi postulat to wprowadzenie dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Protestujący przedstawili w poniedziałek kolejną propozycję w tej sprawie: od września 2018 r. 250 złotych, od stycznia 2019 roku - dodatkowo 125 złotych i od stycznia 2020 r. również 125 złotych, co dałoby w sumie 500 złotych.

W środę Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - której projekt złożył w Sejmie klub PiS. Zakłada ona wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Według autorów ustawy, przyniesie ona gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie ok. 520 zł oszczędności.

Protestujący podkreślali w ostatnich dniach, że ustawa dot. szczególnych rozwiązań dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności nie spełnia ich postulatu dodatku rehabilitacyjnego w postaci 500 zł gotówki. Propozycję rządu nazywali "manipulacją" i podkreślali, że oczekują "żywej gotówki", nie zaś świadczeń rzeczowych.