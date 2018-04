Terlecki: Nie będzie dodatkowego posiedzenia Sejmu ws. osób niepełnosprawnych

- Sejm pracuje według ustalonego harmonogramu, więc nie będzie dodatkowego posiedzenia; rządowy projekt wymaga starannego opracowania - podkreślił wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS) odnosząc sie do postulatów protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie Ryszard Terlecki /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych podczas piątkowego spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim zwróciła się do szefa rządu o "natychmiastowe" zwołanie posiedzenia Sejmu tak, by jak najszybciej podnieść świadczenia dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji.



"Sejm pracuje według ustalonego harmonogramu, więc nie będzie dodatkowego posiedzenia. Rządowy projekt wymaga starannego opracowania" - napisał na Twitterze Ryszard Terlecki.



Szef rządu zapowiedział podczas spotkania w Sejmie utworzenie specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, na który złożyłaby się danina, pochodząca od osób najlepiej zarabiających. Zadeklarował ponadto, że rząd postara się, by jak najszybciej doprowadzić do wyrównania wysokości renty socjalnej i renty minimalnej, co jest jednym z postulatów protestujących od środy w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych.



Premier podkreślił też, że w przyszłym tygodniu minister rodziny Elżbieta Rafalska będzie pracować nad ustawą ws. wyrównania różnicy między rentą socjalną z najniższą rentą ZUS; za mniej więcej dwa tygodnie jest kolejne posiedzenie Sejmu - dodał.