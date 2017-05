​Terlecki: PO nie ma programu, powtarza nasze pomysły

Jesteśmy nadal przekonani, że PO nie ma programu na przyszłość, powtarza nasze pomysły, które zgłasza w dodatku w sposób niewiarygodny - ocenił szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odnosząc się do środowego wystąpienia polityków PO .

Zdjęcie Ryszard Terlecki /Maciej Luczniewski /Reporter

Terlecki oświadczył, że PiS będzie chętnie debatować z opozycją, która "będzie miała coś konkretnego do powiedzenia". Dopóki - dodał - tak nie jest, politycy PiS są zmuszeni czekać.

Reklama

"Nie odrzucamy debaty, jesteśmy bardzo zainteresowani poważną, merytoryczną debatą z partią, która ma program, która wie czego chce, która ma stabilny leadership, w którym wiadomo kto podejmuje decyzje i które to decyzje są wiążące" - zadeklarował następnie Terlecki.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek także oceniła, że PO nie ma żadnego programu. "Jeśli chce debatować, to najpierw niech przedstawi swój program, bo zmieniając zdanie w kluczowych kwestiach dla Polaków jest po prostu niewiarygodna" - podkreśliła posłanka.

"Przykład, program 500 plus - kiedy go wprowadzaliśmy głośno krzyczeli "nie ma na to pieniędzy", "Polek i Polaków na to nie stać", a kiedy program jest realizowany mówią: "500 zł na każde dziecko". Teraz mówią o wprowadzeniu kryterium w postaci chociażby zatrudnienia jednego z rodziców" - zauważyła rzeczniczka PiS.