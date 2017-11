Terlecki: Schetyna kłamie, ordynarnie kłamie

- Schetyna kłamie, ordynarnie kłamie mówiąc o tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki tuż po tym, jak PO poinformowało o złożeniu wniosku o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło.

Zdjęcie Posłowie PiS w sejmowych ławach /Radek Pietruszka /PAP

Wniosek PO opiera się w dużej części na wydarzeniach, które miały miejsce podczas Marszu Niepodległości. Opozycja zarzuca rządowi, że nie reagował na przejawy ksenofobii i rasizmu.



- Margines jest nieporównywalnie mniejszy niż we Francji, w Niemczech i innych krajach. To pomówienie, które Polacy zapamiętają Schetynie - odniósł się do tego zarzutu Ryszard Terlecki z PiS.

Reklama

- Schetyna kłamie, ordynarnie kłamie, że PiS chce wyprowadzić Polskę z UE - dodał.

Wicemarszałek Sejmu mówił też o bierności opozycji i braku pomysłu na zmiany.



- Miał być wielki program zmiany sposobu rządzenia. PO nie ma jednak żadnej propozycji dla Polaków. Jest pusta gadanina i pomysł na kolejne szopki, czyli odwoływania rządu, kiedy tak naprawdę nie ma się takiej możliwości, bo nie mają większości - tłumaczył Terlecki.

- Widzimy też kolejną kompromitację Schetyny, jako przewodniczącego partii. Bo wniosek miały podpisać wszystkie kluby, ale z tego co wiem, to ani Nowoczesna, ani Kukiz nie podpisują tego wniosku - dodał.



Swoje dodała też Beata Mazurek, rzecznik prasowy PiS.



- Debata będzie doskonałą okazją, by przypomnieć, co dobra zmiana zrobiła dla Polaków. Ale też, by przypomnieć, czego przez osiem lat nie zrobiła koalicja PO-PSL. To rozpaczliwa próba odwrócenia uwagi od tego, że opozycja nie ma Polakom nic do zaoferowania - powiedziała.