​Terlecki: To nie jest dobry pomysł, żeby w święto urządzać wybory

"To nie jest dobry pomysł, żeby w święto państwowe urządzać wybory. Coś z tym trzeba zrobić" - powiedział we wtorek wicemarszałek Sejmu, przewodniczący klubu PiS, Ryszard Terlecki. 11 listopada 2018 r. to wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych.

Zdjęcie Ryszard Terlecki /Maciej Luczniewski /Reporter

Terlecki pytany był w Radiowej Trójce, czy Prawo i Sprawiedliwość zmieni kodeks wyborczy tak, żeby nie było wyborów samorządowych 11 listopada. "To nie jest dobry pomysł, żeby w święto państwowe urządzać wybory, więc coś z tym trzeba zrobić" - podkreślił Terlecki.

Według marszałka, pojawiłaby się duża komplikacja dotycząca na przykład ciszy wyborczej. "Oczywiście ciszę wyborczą można znieść. Będzie z pewnością jakieś działanie, żeby się te dwie daty: święto państwowe z datą wyborów nie zbiegły" - dodał Terlecki.

Prezydent Andrzej Duda poinformował też, że zwróci się do Senatu, aby 11 listopada 2018 r. odbyło się referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji. Zdaniem prezydenta, Polska potrzebuje nowej konstytucji.