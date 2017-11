Tłumy na cmentarzach w całym kraju

W dzień Wszystkich Świętych Polacy tłumnie odwiedzają groby bliskich. Przynoszą kwiaty i zapalają znicze. Na najstarszych nekropoliach m.in. na warszawskich Powązkach i krakowskim Cmentarzu Rakowickim trwają kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków.

W dniu Wszystkich Świętych ludzie przychodzą na cmentarze, aby zapalić znicze, pomodlić się za swoich bliskich najbliższych zmarłych, przyjaciół, a także bohaterów narodowych, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny. Jest to również święto obchodzone przez część innych wyznań, m.in. protestantów. Zwyczaj ten jest także praktykowany przez osoby bezwyznaniowe i niewierzące, mający być wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym.

Tłumy na warszawskich Powązkach

W Dniu Wszystkich Świętych na Starych Powązkach w Warszawie - jak co roku - pojawili się liczni mieszkańcy Warszawy, którzy zapalają na grobach znicze i składają kwiaty. Tradycyjnie chętnie dzielą się również pieniędzmi na ratowanie zabytkowych kaplic i grobów.



"Stare Powązki to nie tylko jedna z najpiękniejszych nekropolii w Polsce, ale również to są nasze polskie korzenie. Bo tu najważniejsza jest pamięć, bo cała historia Polski to są Powązki, dlatego tę pamięć trzeba bardzo pielęgnować" - mówiła dziennikarzom Maja Komorowska, która jako jedna z pierwszych - obok Anny Seniuk - kwestowała przy Bramie św. Honoraty powązkowskiego cmentarza.



Pierwszą kwestę - jak przypomniała aktorka - zorganizował 1 listopada 1974 r. krytyk muzyczny i znawca sztuki Jerzy Waldorff. "Tylko jeden raz mnie nie było, gdy kręciłam film na Węgrzech, a tak jestem tu co roku i dopóki ruszam nogami, to nie wyobrażam sobie, żeby mogło mnie tu nie być" - zapewniła Komorowska. Dodała też, że najlepszym sposobem na zachęcanie odwiedzających cmentarz do datków jest bycie serdecznym i uśmiechniętym."



Tym bardziej, że dzisiaj mamy radosne święto, bo dzisiaj jest Wszystkich Świętych, więc dzisiaj jest święto tych, którym udało się być lepszymi. A my mamy zawsze szansę, więc się staramy" - dodała aktorka.



Kwesta na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Na najstarszej krakowskiej nekropolii - Cmentarzu Rakowickim trwają w niedzielę kwesty na ratowanie zabytkowych cmentarzy: Rakowickiego oraz Łyczakowskiego we Lwowie. Wolontariusze zbierają też pieniądze na ekshumacje i identyfikacje Żołnierzy Wyklętych.



Kwestę na Cmentarzu Rakowickim zorganizowano po raz 36. Wśród wolontariuszy, jak co roku, są m.in. znani aktorzy.



"To cudowne święto, bo dzisiaj wszyscy ludzie są dla siebie życzliwi i czuje się, że są sobie nawzajem potrzebni - ja sama to dziś mocno odczuwam - powiedziała PAP Anna Dymna, kwestująca na rzecz zabytków Cmentarza Rakowickiego.



Aktorka dodała, że w zbiórce uczestniczy od samego początku, a kwestowania nauczyła ją krakowska aktorka Zofia Niwińska, natomiast dziś ona sama uczy młodszych kolegów.





Nabożeństwo na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy

Przedstawiciele ośmiu kościołów i wyznań uczcili w środę wspólną modlitwą pamięć zmarłych gdańszczan. Spotkanie zorganizowane po raz 15. we Wszystkich Świętych odbyło się na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy w Gdańsku.



Duchownych i kilkadziesiąt osób, które zgromadziły się na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy, przywitał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.



Znicze na mogile ofiar Auschwitz

O ofiarach niemieckiego obozu Auschwitz we Wszystkich Świętych pamiętali mieszkańcy Oświęcimia. Zapalali znicze m.in. przy zbiorowej mogile więźniów, w której spoczywa blisko 500 osób, położonej przy byłym obozie Auschwitz I.



Mogiła skrywa szczątki więźniów uśmierconych przez Niemców w ostatnich dniach istnienia obozu lub zmarłych tuż po wyzwoleniu. W Dzień Zaduszny przy Bloku 11 na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz odprawiona zostanie msza św. w intencji wszystkich zgładzonych.



Msza na Monte Cassino

W uroczystość Wszystkich Świętych odprawiono mszę na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ambasady RP w Rzymie, Związku Polaków we Włoszech i Polonii oraz burmistrzowie okolicznych miast oraz miejscowości.



Msza celebrowana była przez polskich i włoskich duchownych.



W miejscach pamięci, przy grobie dowódcy 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa, złożono wieńce i kwiaty. Na cmentarzu pochowanych jest ponad 1000 żołnierzy wszystkich wyznań z 2. Korpusu.