Tomasz Komenda podziękował za przyznaną rentę: Dzięki niej nie będę ciężarem

Bardzo dziękuję za rentę przyznaną przez premiera Mateusza Morawieckiego; dzięki niej będę samowystarczalny, będę mógł pomagać rodzinie i nie będę ciężarem - powiedział w sobotę w TVN24 Tomasz Komenda.

Zdjęcie Tomasz Komenda w sądzie /Krzysztof Zatycki /Agencja FORUM

W czwartek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjął decyzję o przyznaniu Tomaszowi Komendzie renty specjalnej do czasu, aż uzyska on odszkodowanie w sądzie. Według informacji PAP, będzie to 4 tys. zł., a decyzja zostanie podpisana w ciągu najbliższych dni.



Tomasz Komenda był pytany w sobotę w TVN24, czy przyznana mu przez premiera renta jest dla niego ważna, odarł: "Jak najbardziej, oczywiście". "Za rentę bardzo dziękuję i po prostu dziękuję" - oświadczył.



Jak zaznaczył, dzięki niej będzie samowystarczalny i będzie mógł pomagać rodzinie. "Nie będę jakimś tam ciężarem" - powiedział Komenda.



Tomasz Komenda, który w 2004 r. został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki, odsiadywał wyrok 25 lat więzienia w Zakładzie Karnym w Strzelinie. Dwa tygodnie temu został przez sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu warunkowo zwolniony z odbywania kary i wyszedł na wolność. Według prokuratury - która zgromadziła nowe dowody w tej sprawie - mężczyzna nie popełnił zbrodni, za którą został skazany.



Z prośbą o ponowne zajęcie się sprawą T. Komendy do ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego zwrócili się w zeszłym roku rodzice Małgorzaty K. Śledztwo zostało wznowione w 2017 r. W czerwcu ubiegłego roku prokuratura poinformowała, że w sprawie zbrodni zatrzymano Ireneusza M. Prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa piętnastoletniej Małgorzaty K.



Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro wydał polecenie podjęcia śledztwa ws. ustalenia odpowiedzialnych za zaniechania ws. Tomasza Komendy.