Tomasz Trawiński nowym wojewódzkim komendantem policji we Wrocławiu

Nadinspektor Tomasz Trawiński został nowym komendantem wojewódzkim policji we Wrocławiu. Powołał go na to stanowisko minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak - poinformowało biuro prasowe MSWiA.

Resort podał w komunikacie przesłanym PAP, że nadinsp. Trawiński pracuje w policji od 1991 r. - rozpoczął służbę 1 grudnia 1991 r. jako aplikant w Komendzie Rejonowej Policji Poznań Nowe Miasto.

Nowy wojewódzki komendant we Wrocławiu przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej - był dzielnicowym, kierownikiem referatu, naczelnikiem wydziału prewencji i sztabu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a w 2006 r. awansował na zastępcę komendanta miejskiego w tym mieście.

W 2010 r. został komendantem powiatowym policji w Rawiczu, w kwietniu 2012 r. zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, a od lutego 2016 r. w Poznaniu - przypomniało biuro prasowe MSWiA.

Trawiński ukończył prawo i administrację na Uniwersytecie Wrocławskim, jest też absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz kierunku zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Biuro Prasowe MSWiA podało, że komendant główny policji powierzył pełnienie obowiązków szefa wielkopolskiej policji dotychczasowemu pierwszemu zastępcy Trawińskiego inspektorowi Piotrowi Mące.





Fala dymisji w policji

W poniedziałek - w związku z okolicznościami śmierci przed rokiem, na komisariacie we Wrocławiu 25-letniego Igora Stachowiaka - szef MSWiA odwołał komendanta dolnośląskiej policji, jego zastępcę ds. prewencji oraz komendanta miejskiego we Wrocławiu.

Z kolei we wtorek odwołany został pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji we Wrocławiu - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w źródłach zbliżonych do sprawy.

Odwołany oficer kierował komisariatem przy ul. Trzemeskiej w okresie, w którym zmarł Stachowiak.