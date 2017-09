Toruń: 50. rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Możemy dziękować za siłę wiary tych, którzy w PRL-u nie dali zamknąć Kościoła w zakrystii - powiedział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który uczestniczył w obchodach 50. rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy na toruńskich Bielanach.

Zdjęcie Abp metropolita krakowski Marek Jędraszewski /Marek Lasyk /Reporter

Arcybiskup Jędraszewski przewodniczył w sobotę mszy świętej, która była najważniejszym punktem obchodów rocznicy koronacji w toruńskim sanktuarium MBNP. Koronacji ikony dokonał 1 października 1967 r. kardynał Stefan Wyszyński.

Abp Marek Jędraszewski podkreślał w homilii, że mimo odwracania się człowieka od Boga, ten na przekór zsyła człowiekowi swoją matkę. Przywoływał XVIII-wieczne powątpiewania w chrześcijaństwo, a również XIX i XX-wieczną wrogość i walkę z Kościołem. Wskazywał jednak, że Bóg zawsze, w każdej chwili daje człowiekowi możliwość nawrócenia i zbawienia poprzez wstawiennictwo Maryi.

"Dziś możemy dziękować za siłę wiary tych, którzy w okresie PRL-u nie dali zamknąć Kościoła w zakrystii" - mówił Jędraszewski w homilii podczas mszy świętej o przedstawicielach Kościoła oraz wiernych uczestniczących w koronacji obrazu w 1971 r. Podkreślał, że ręce Matki Bożej wskazują na ikonie zbawiciela, ale są również zawsze wyciągniętymi, kochającymi i czułymi rękoma matki, w których można się schronić.

W uroczystej mszy świętej uczestniczyli m.in. biskup toruński Andrzej Suski, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, marszałek województwa Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski i parlamentarzyści z regionu.

Oryginał ikony MBNP znajduje się w kościele redemptorystów pw. św. Alfonsa w Rzymie. Autorem toruńskiej kopii jest konwertyta Józef Burchardt. Wykonał ją w 1901 r. Rok później poświęcił ją papież Leon XIII i trafiła do parafii w Osieku k. Rypina. Tam proboszczem był krzewiciel kultu MBNP ks. Kazimierz Przyjemski. Powiązania duchownego z ruchem mariawitów miały zacząć budzić nieufność biskupa diecezji płockiej stąd ikona, prawdopodobnie, została usunięta z kościoła w tej miejscowości.

Do Torunia ikona trafiła w 1928 r., a uroczyste wprowadzenie jej do kaplicy publicznej nastąpiło 17 czerwca. Wizerunek został przekazany toruńskim redemptorystom, gdyż w tym mieście istniał klasztor tego zgromadzenia. W trakcie II wojny światowej obraz sprofanowali Niemcy i porzucili w przedsionku kaplicy. Trafił do prywatnego domu państwa Jeziorskich. Wtajemniczone osoby zbierały się u nich na modlitwie przez wizerunkiem Matki Bożej.

Ponowne uroczyste wprowadzenie ikony do kościoła nastąpiło 22 czerwca 1947 r. Do dzisiaj w sanktuarium odbywa się nabożeństwo nieustannej nowenny, które zostało zapoczątkowane w grudniu 1951 r.

Korony papieskie wizerunek otrzymał 1 października 1967 r. z rąk kardynała Wyszyńskiego podczas mszy św., w której uczestniczyło 13 biskupów, 300 kapłanów oraz ok. 30 tys. wiernych. Wówczas homilię wygłosił bp Jerzy Ablewicz. Korony w lutym 1969 r. skradziono, a rekoronacji dokonano 26 marca tego samego roku. "Niektóre źródła mówią nawet o 50 tys. wiernych. Dzień wcześniej - w sobotę 30 września w kościele zebrało się już ok. 3 tys. osób, żeby rozpocząć świętowanie uroczystej koronacji. Rozwój kultu maryjnego nastąpił w tym miejscu - zanim powstało tutaj sanktuarium, w skromnej kaplicy. Ta ikona mogła w swojej historii kilka razy przestać istnieć, ale Bóg zawsze znajdował sposób, żeby ją ochronić i przywrócić do kultu" - powiedział przed rozpoczęciem uroczystości historyk związany z UMK prof. Waldemar Rozynkowski.

Sanktuarium stało się rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale i na świecie m.in. dzięki działalności redemptorysty o. Tadeusza Rydzyka. Z jego inicjatywy 8 grudnia 1991 r. powstało w Toruniu Radio Maryja, gdzie o godzinie 7.00 transmitowana jest msza święta ze świątyni, a także środowe nowenny o godzinie 18.00. Diecezja toruńska powstała w 1992 r., a jej biskup Andrzej Suski ogłosił świątynię sanktuarium diecezjalnym, a MBNP patronką diecezji.

W czerwcu 2004 r. Stolica Apostolska zadecydowała, że toruńskie sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy zostało afiliowane do Bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) w Rzymie. Uzyskało dzięki temu określone przywileje m.in. dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego.

autor: Tomasz Więcławski, edytor: Anna Mackiewicz