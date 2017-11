Tragiczne podpalenie. Wznowiono proces Dariusza P.

Sąd Apelacyjny w Katowicach wznowił przewód sądowy w procesie Dariusza P., którego prokuratura oskarżyła o podpalenie domu w Jastrzębiu-Zdroju i zabicie w ten sposób żony i czworga dzieci.

Zdjęcie Wznowiony przewód sądowy ws. zabicia pięciorga najbliższych (zdjęcie ilustracyjne) /Piotr Kamionka/REPORTER /East News

We wtorek miał zostać ogłoszony wyrok w tej sprawie, jednak dzień wcześniej do sądu dotarła pisemna informacja o znalezieniu kolejnego komputera należącego do oskarżonego. Przesłała ją spółka, która wynajmowała P. pomieszczenia w Pawłowicach - P. montował tam meble. Komputer znaleziono w jednym z pomieszczeń, które wynajmował P.

Prok. Karina Spruś oceniła, że samo znalezienie komputera nie wnosi nic do sprawy. Innego zdania jest obrońca P. mec. Eugeniusz Krajcer. "W procesie poszlakowym każda informacja może mieć znaczenie dla postępowania" - powiedział adwokat i złożył wniosek o powołanie biegłego, który zbada zawartość komputera. Prok. Spruś wyraziła przekonanie, że wniosek zmierza do przedłużenia postępowania. "Nie zmierzam do przedłużenia postępowania, ale wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy" - replikował Krajcer.

Decyzję w tej sprawie sąd podejmie po krótkiej przerwie. Uwzględnienie wniosku obrony będzie oznaczało odroczenie wyroku.

W pierwszej instancji Dariusz P. został skazany na dożywocie. Obrona wniosła o uniewinnienie lub powtórzenie procesu. Oskarżony i jego adwokat utrzymują, że podczas pożaru P. był właśnie w zakładzie w Pawłowicach. Prokuratura domaga się tylko niewielkiej korekty wyroku z I instancji.