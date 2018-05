Tragiczny finał libacji w miejscowości Stróże

Po zakończonym spotkaniu koledzy wsadzili go do bagażnika i zostawili go pod domem. 29-latek zmarł, a jego ciało znaleźli rodzice.

Ciało 29 - letniego mieszkańca Stróży znaleźli koło domu jego rodzice 1 maja około 5 rano. Na miejsce przybyli policjanci oraz prokurator.

Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn w wieku 29, 22, 19 i 18 lat, którzy w nocy z 30 kwietnia na 1 maja wspólnie z pokrzywdzonym spożywali alkohol.

Zatrzymanym postawiono zarzuty nieudzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia. Z wyjątkiem jednego, podejrzani przyznali się do zarzutów i składali wyjaśnienia. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego. Za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.