Tragiczny wypadek w Tatrach: Turysta zginął po upadku z wysokości

Ratownik dyżurny TOPR Kamil Fluder poinformował, że w piątek ze szlaku na Grzędzie Rysów spadł 50-letni turysta ze Słowacji. Mężczyzna nie przeżył upadku z dużej wysokości. To pierwszy śmiertelny wypadek podczas tegorocznych wakacji w Tatrach.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Jan Graczyński /East News

Ratowników górskich o wypadku powiadomili świadkowie zdarzenia. Toprowcy na miejsce wypadku dotarli na pokładzie śmigłowca i przetransportowali ciało do zakopiańskiego szpitala.

Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są dobre. Słoneczna i ciepła pogoda w ostatnie dni wakacji zachęcała do górskich wypraw. Do tej pory w lipcu i sierpniu nie doszło do ani jednego tragicznego wypadku w Tatrach