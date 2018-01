Transfer z PSL do Porozumienia? Bielan: Bardzo prawdopodobne

Jest bardzo prawdopodobne, że poseł PSL Mieczysław Baszko przejdzie do Porozumienia - powiedział w piątek dziennikarzom w Sejmie członek prezydium Porozumienia wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Jak dodał, "to kwestia kilkudziesięciu godzin".

Wicemarszałek Senatu, członek zarządu Porozumienia, pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy to już pewne, że poseł PSL Mieczysław Baszko przechodzi do Porozumienia odpowiedział, że "jest to bardzo prawdopodobne".

Dopytywany, czy jest na tyle pewny, że może to potwierdzić Bielan powiedział, że "nie wie".

"Nie konsultowałem z moimi kolegami, kiedy tę sprawę mamy ujawnić w mediach, nie chcę wyjść przed szereg" - podkreślił.

"To jest kwestia kilkudziesięciu godzin, kiedy wszystkiego państwo się dowiecie" - zapowiedział. Jak dodał, szczegóły będą zdradzone "na ewentualnej konferencji prasowej".