Trudny weekend w Beskidach. Aż 74 interwencji GOPR

Aż 74 razy beskidzcy goprowcy udzielali w miniony weekend pomocy narciarzom, którzy doznali urazów na stokach. Trzykrotnie wzywano helikopter ratunkowy, gdyż kontuzje były bardzo poważne – poinformował w poniedziałek ratownik dyżurny GOPR Edmund Górny.

Zdjęcie Widok na Beskidy z podejścia na Skrzyczne; Zdj. ilustracyjne /Tomasz RYTYCH /Reporter

"Śmigłowiec LPR wzywaliśmy do najcięższych wypadków. W sobotę do szpitala przetransportował on z Hali Skrzyczeńskiej poszkodowanego z urazem kręgosłupa. W niedzielę ze Skrzycznego śmigłowiec zabrał osobę z urazem kręgosłupa, a potem z urazem wielonarządowym" - podali goprowcy.



Edmund Górny dodał, że od początku sezonu zimowego ratownicy interweniowali już ponad 2 tys. razy. "Obecny sezon jest jednym z najbardziej pracowitych" - powiedział.



Warunki na trasach narciarskich są wyśmienite. Powoduje to jednak, że w góry przyjeżdża mnóstwo narciarzy, a na stokach panuje tłok. "Nawet dziś, w poniedziałek, z tras korzysta wiele osób" - powiedział Górny. Tłok w połączeniu z brawurą i lekkomyślnością, a nierzadko także z niewielkimi umiejętnościami narciarzy, to prosta droga do kontuzji.



Grupa Beskidzka GOPR zasięgiem działania obejmuje teren od Bramy Morawskiej po Babią Górę.