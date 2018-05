Trwa akcja ratownicza w kopalni Zofiówka. Czterej górnicy nadal poszukiwani

Ratownicy kontynuują w niedzielę podziemną akcję, służącą odnalezieniu czterech górników, zaginionych w sobotę przed południem po silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Piąty górnik został odnaleziony wieczorem - był przygnieciony metalową konstrukcją i nie dawał znaków życia.

Zdjęcie Trwa akcja ratunkowa / Andrzej Grygiel /PAP

Jak poinformował w niedzielę rano dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach, w ciągu kilku ostatnich godzin ze strony sztabu akcji ratowniczej nie pojawiły się żadne nowe informacje o jej przebiegu. Około północy przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapowiedzieli przekazanie kolejnych informacji na ten temat w niedzielę o ósmej rano.

Jak mówił prezes JSW Daniel Ozon, na dół sprowadzono ciężki sprzęt, który miał posłużyć do uwolnienia odnalezionego górnika, przygniecionego fragmentem obudowy wyrobiska. Mężczyzna nie dawał znaków życia.

Prawdopodobnie jest to pracownik, który przed godziną 11. dzwonił na powierzchnię - był to ostatni telefon z dołu, po którym nastąpił wstrząs i zerwała się wszelka łączność.





Ratownicy budowali też nowy lutniociąg, czyli instalację doprowadzającą powietrze do wyrobiska, gdzie prowadzona jest akcja.

Z czterema górnikami nie ma kontaktu

Zastępy ratownicze starają się dotrzeć do zaginionych górników korzystając z dwóch dróg dojścia, jednocześnie prowadząc prace służące przewietrzeniu chodnika.

Z czterema poszukiwanymi górnikami nie nawiązano dotąd kontaktu. Dotarcie do nich utrudniały szkody, wyrządzone w wyrobiskach przez wstrząs - chodniki zostały częściowo zdeformowane lub zawalone - ratownicy napotkali rumowiska, powstałe w wyniku zawałów. Akcję utrudnia także wysoka temperatura oraz niezdatna do oddychania atmosfera - ratownicy pracują w aparatach tlenowych.

Po północy w akcję zaangażowanych było ponad 200 osób.

Dwaj odnalezieni wcześniej przez ratowników górnicy wyszli z wyrobiska o własnych siłach. Wcześniej stukając w rurociąg dawali ratownikom znaki, że żyją i czekają na pomoc.



Przyczyny wypadku wyjaśni komisja

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek zapowiedział powołanie komisji, która ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku. Jak podała JSW, "przyczyną tąpnięcia był wstrząs samoistny spowodowany warunkami naturalnymi".

Był to najsilniejszy wstrząs w historii kopalni Zofiówka - w popularnej skali Richtera jego siłę ocenia się na ponad 3,4 stopnia.

W chwili wstrząsu, w sobotę około 11. przed południem, w kopalni pracowało 250 osób, z czego w rejonie bezpośredniego zagrożenia 900 m pod ziemią - 11. Czterem z nich udało się uciec, siedmiu zostało pod ziemią.

Morawiecki: Zaangażowaliśmy wszystkie możliwe środki

W sobotę wieczorem kopalnię odwiedził premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się ze sztabem akcji ratowniczej, przedstawicielami JSW i nadzoru górniczego. Szef rządu odwiedził też poszkodowanych górników w jastrzębskim szpitalu.

"Mogę zapewnić, że rząd robi wszystko i zaangażowaliśmy wszystkie możliwe środki, wszystkie najlepsze sprzęty, aparaturę poszukiwawczą, po to, żeby doprowadzić do jak najszybszego odnalezienia tych pięciu górników" - oświadczył premier po spotkaniu w sztabie akcji.



Premier podkreślił, że siła wstrząsu była ogromna - ok. 3,5 stopnia w skali Richtera - i był on nie do przewidzenia. Zapewnił, że do akcji zostały zaangażowane wszelkie możliwe środki i najlepszy sprzęt, który ma umożliwić szybkie dotarcie do górników.



"Jestem też przekonany, że tutaj wszystkie profesjonalne służby działają tak, jak powinny działać. Na pewno natura, z którą się teraz zmagamy (...) jest i była nie do przewidzenia, ale w tym momencie robimy absolutnie wszystko co w naszej mocy, żeby tych górników, którzy tam jeszcze zostali, uratować" - dodał premier.



"Trwam w nadziei, razem z rodzinami i ze wszystkimi w Polsce, że ta akcja zostanie zakończona powodzeniem" - podsumował szef rządu.