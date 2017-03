Trwa spotkanie Duda-Macierewicz

W BBN rozpoczęło się w piątek po godz. 15 spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z szefem MON Antonim Macierewiczem i kierownictwem ministerstwa.

Zdjęcie Spotkanie w Pałacu Prezydenckim /Ministerstwo Obrony Narodowej /Twitter

Na rozmowę w zostali zaproszeni także przedstawiciele kierownictwa ministerstwa, w tym szef Sztabu Generalnego WP oraz dowódcy rodzajów sił zbrojnych. Do BBN przyjechali wszyscy wiceministrowie obrony: Bartosz Kownacki, Michał Dworczyk, Bartłomiej Grabski, Wojciech Fałkowski i Tomasz Szatkowski. Są też szef SG WP gen. broni Leszek Surawski, dowódca generalny gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca operacyjny gen. dyw. Sławomir Wojciechowski, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła i komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch.

Szef BBN Paweł Soloch mówił w czwartek PAP, że prezydent chce rozmawiać o implementacji postanowień szczytu NATO w Warszawie, nowym systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi na czas pokoju i wojny, planie modernizacji technicznej i stanie sił zbrojnych. W tym ostatnim kontekście ma być mowa także o polityce kadrowej w wojsku, choć - według Solocha - na poziomie ogólnym, a nie konkretnych przypadków. Jak podkreślił szef BBN, rozmowa wpisze się w przygotowania do dorocznej odprawy kierowniczej kadry MON i sił zbrojnych, która odbędzie się 12 kwietnia i w której bierze udział prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych.

Zaproszenie na spotkanie z prezydentem BBN wysłało do MON w ubiegłym tygodniu. Zapowiedział je wcześniej dyrektor prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski. Mówił wówczas, że prezydent nie jest usatysfakcjonowany odpowiedziami szefa MON na listy, które skierował do niego prezydent. Listy prezydenta do szefa MON dotyczyły obsady stanowisk attachés obrony m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz tworzenia Wielonarodowego Dowództwa Dywizji Północ-Wschód w Elblągu