Trzaskowski: Jeśli chcemy wygrać, musimy się porozumieć

- Opozycja powinna się porozumieć w sprawie wyborów do sejmików wojewódzkich – mówi w rozmowie z Interią poseł PO Rafał Trzaskowski. – Powinna powstać jedna lista – dodaje.

Zdjęcie Posłowie PO Rafał Trzaskowski i Andrzej Halicki są rozważani jako kandydaci PO na prezydenta Warszawy /Stanisław Kowaczuk /East News

Czy opozycja mogłaby wspólnie pójść do wyborów samorządowych? Zdaniem Rafała Trzaskowskiego, jest możliwe w przypadku tworzenia list kandydatów do sejmików wojewódzkich.

Reklama

- W miastach partie wystawiają własnych kandydatów, natomiast jeżeli chodzi o sejmiki województw tutaj innego wyjścia nie ma, musimy się porozumieć, żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością - mówi Interii Trzaskowski. - Mam nadzieję, że tutaj będzie jedna lista - dodaje.

Jesienią poznamy kandydata PO na prezydenta stolicy?

Rafał Trzaskowski jest typowany jako kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. Partia sygnalizuje, że rozważane są jeszcze kandydatury Andrzeja Halickiego i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Z sondaży wynika jednak, że to właśnie Trzaskowski miałby największe szanse na zwycięstwo w stolicy. Pojawiły się też nieoficjalne doniesienia mówiące o sondażu, jaki na własny użytek zamówiła Platforma. Również w tym badaniu Trzaskowski miał wypaść najlepiej.



- Nazwisko kandydata Platformy poznamy najprawdopodobniej jeszcze jesienią - mówi nam poseł i deklaruje, że jeśli partia podejmie taką decyzję, jest gotów walczyć o stolicę.



- To jest tak ważne wyzwanie, że żaden poważny polityk się przed nim nie uchyli. To rzecz, która jest czymś niesłychanie wyjątkowym. Od Warszawy będzie zależał wynik wyborów samorządowych, to jedno z najważniejszych starć. My musimy te wybory wygrać jako opozycja, a to jest pierwszy test, za nim przyjdą kolejne, ale trzeba ten pierwszy test zdać - podkreśla.

Nowa partia? "Nie widzę takiej potrzeby"

Trzaskowskiego pytaliśmy również o słowa Joanny Muchy. "Jest powszechne oczekiwanie, by powstała partia młodych ludzi, którzy inaczej patrzą na świat i inaczej stawiają priorytety" - powiedziała posłanka.

- Ja nie widzę w tej chwili potrzeby utworzenia nowej partii, chociaż rozumiem frustrację obywateli, którzy chcieliby połączonej opozycji, która będzie mówiła jednym głosem. Wypowiedź posłanki Muchy była raczej przyznaniem, że pojawiają się tego typu oczekiwania wśród wyborców i rzeczywiście czasami słychać takie głosy - powiedział Trzaskowski.



Wideo Rafał Trzaskowski dla Interii: Opozycja powinna się porozumieć

PO z propozycjami dla samorządów

Podczas XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy Platforma Obywatelska zorganizowała panel "Polska gospodarka po PiS-ie. Jak zawrócić ją z drogi na Wschód?", na którym zaprezentowała część nowego programu gospodarczego PO. Zakłada on: zwolnienie młodych przedsiębiorców (poniżej 25. roku życia) z obowiązku płacenia składek ZUS, zaprzestanie pobierania podatku PIT od emerytur, zwolnienie ze składek (oprócz NFZ) osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego postanowią kontynuować pracę oraz znowelizowanie ustawy o VAT, by cała żywność - z wyjątkiem napojów bezalkoholowych - została objęta stawką 5 proc.

Wkrótce poznamy kolejne propozycje PO, tym razem będą one skierowane do samorządów. Jesienią odbędzie się konwencja partii.

- Ponieważ będzie to konwencja samorządowa, będziemy się skupiali na propozycjach samorządowych. W przeciwieństwie do PiS, dla którego niezależne samorządy są solą w oku, chcemy je wzmacniać np. poprzez wzmocnienie finansowe - proponując większy udział w podatku. W tę stronę te postulaty będą zmierzać - zapowiada Trzaskowski.