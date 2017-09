​Trzaskowski o kandydowaniu na prezydenta Warszawy: Nie będę się uchylał

Nie będę się uchylał, gdy PO mnie wskaże - mówi poseł Platformy Rafał Trzaskowski pytany o swój strat w wyborach na prezydenta Warszawy. Dodał, że jest jednym z kandydatów na to stanowisko.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /Wojciech Strozyk/REPORTER /East News

Trzaskowski w piątkowym programie #RzeczyoPolityce powiedział, że Platforma podejmie decyzję ws. kandydatury na prezydenta Warszawy jeszcze w tym roku, ale - jak przyznał - jest brany pod uwagę.

Reklama

"Jestem zdeterminowany, bo to tak niesamowite wyzwanie, trudno się od niego uchylić. Ale sytuacja polityczna jest dynamiczna i będziemy w Platformie podejmować decyzje, bo mamy dobrych kandydatów" - podkreślił poseł. Dopytywany, co zrobi, gdy PO wskaże go na kandydata, powiedział: "Nie będę się uchylał".

Pytany o to, czy ma swoją wizję Warszawy, odparł "oczywiście". "Jestem warszawiakiem, mieszkam tu od dziecka, wiem jak funkcjonuje miasto i mam przeróżnego rodzaju pomysły na to, jak to miasto powinno wyglądać, ale dopiero będę mógł o tym mówić, jeśli będę kandydatem" - powiedział.