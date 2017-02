"Trzeba tworzyć metropolię warszawską, która ma wspólny interes"

Zdaniem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, trzeba konsolidować i tworzyć metropolię warszawską, która ma wspólny interes, priorytety i połączenie.

Klub PiS złożył w Sejmie ten projekt we wtorek. Zakłada on m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy.

Karczewski w środę w radiowej Jedynce powołał się na czynniki, które różnicują poziom życia w Warszawie i poza nią. Wymienił m.in. dostępność do kultury i sztuki, możliwość kształcenia dzieci, dostępność służby zdrowia. "To olbrzymia ilość problemów, które można rozwiązać przez stworzenie metropolii, wydzielenie Warszawy z województwa mazowieckiego" - powiedział. "To bardzo dobry kierunek. Stworzenie dużej metropolii jest absolutnie dobre" - ocenił.

Marszałek przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość mówiło o tym projekcie od wielu lat. "To śp. prezydent Lech Kaczyński powiedział, że należy Warszawę wydzielić z woj. mazowieckiego, dlatego, że to bogata aglomeracja" - powiedział.

Jak podkreślił Karczewski, mieszkańcy Warszawy mają "nieporównywalnie wyższy poziom życia". "To nie jest kwestia wskaźników, a nierównomiernego rozwoju" - dodał.

Marszałek zaprzeczył, jakoby plany dotyczyły powstania nowej ustawy metropolitalnej. "Nie mówimy o nowej ustawie metropolitalnej, tylko w tej chwili o bardzo nierównomiernym województwie mazowieckim" - podkreślił.