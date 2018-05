Trzy lata temu prezydent Andrzej Duda wygrał wybory

Dokładnie trzy lata temu Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. Podczas pełnienia funkcji głowy państwa Andrzej Duda odwiedził 176 miejscowości w Polsce, złożył 67 wizyt zagranicznych, przyjął 97 szefów państwa, rządów i następców tronu - podaje Kancelaria Prezydenta.

Zdjęcie Andrzej Duda /Marcin Jurkiewicz /East News

Kancelaria Prezydenta przypomniała, że 24 maja 2015 r. − podczas II tury wyborów − Andrzej Duda uzyskał poparcie 51,55 proc. głosujących. Ceremonia zaprzysiężenia prezydenta Dudy odbyła się 6 sierpnia 2015 r.

Debata w USA, Inicjatywa Trójmorza i wizyta Trumpa

Reklama

Przypominając jego działania w tym czasie, Kancelaria Prezydenta zaznaczyła w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, że w ubiegłym tygodniu Andrzej Duda jako pierwszy w historii prezydent RP prowadził w Nowym Jorku debatę wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ. Miało to związek z tym, że na początku roku Polska objęła niestałe członkostwo w tym gremium, a 1 maja nasz kraj rozpoczął miesięczne przewodnictwo w nim.

KPRP zaznaczyła, że w ramach realizacji polityki zagranicznej za prezydentury Andrzeja Dudy wznowiono Inicjatywę Trójmorza, która łączy dwanaście państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Głównym celem tej inicjatywy jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej, współpraca energetyczna i gospodarcza.

Jak podkreśliła Kancelaria Prezydenta, przed niemal rokiem w warszawskim szczycie Inicjatywy Trójmorza wziął udział prezydent USA Donald Trump, który złożył wówczas zapewnienia, że Amerykanie respektują Artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego. Przypomniano też, że dwa lata temu prezydent Duda gościł poprzedniego prezydenta USA Baracka Obamę, który wraz z 17 prezydentami i 21 premierami wziął udział w warszawskim szczycie NATO.

22 inicjatywy ustawodawcze

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że od początku kadencji prezydent Andrzej Duda zgłosił dwadzieścia dwie inicjatywy ustawodawcze. "W życie weszły przepisy przywracające niższy wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, podwyższone zostały kary za przestępstwa, w wyniku których ucierpieli małoletni, a podróżujące po Polsce dzieci o polskich korzeniach uzyskały ulgi komunikacyjne, jak ich rówieśnicy na stałe mieszkający w kraju" - przypomniała KPRP.

Ponadto, zaznaczyła Kancelaria Prezydenta, by zwiększyć dostęp do telefonicznych numerów alarmowych, wprowadzone zostały kary za umyślne ich blokowanie, a osoby, które przez pomyłkę przelały pieniądze na niewłaściwe konto bankowe mogą teraz domagać się zwrotu tej sumy przed sądem. Ponadto dzięki zmianom ustawowym zaproponowanym przez prezydenta zmniejszono obciążenia mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ograniczając nakładanie na nich kolejnych obowiązków majątkowych. Do Sejmu trafił też prezydencki projekt noweli Kodeksu pracy, który ma ułatwić pracownikom realizację uprawnień pracowniczych.

Jak zaznaczyła prezydencka kancelaria, również z inicjatywy prezydenta obowiązują kompromisowe przepisy dotyczące Krajowej Rady Sądowniczej i Sądu Najwyższego, a obywatele zyskali możliwość składania tzw. skargi nadzwyczajnej na prawomocne orzeczenie sądu. Jedna z ostatnich inicjatyw ustawodawczych Andrzeja Dudy to ustanowienie dnia 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów.

KPRP zwróciła uwagę, że zgodnie z sondażem CBOS prezydent Andrzej Duda cieszy się 70 proc. zaufaniem, i - jak podkreślił ten ośrodek - pozostaje "niekwestionowanym liderem rankingu społecznego zaufania".