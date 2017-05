Trzy podwarszawskie gminy rezygnują z referendów ws. metropolii

Błonie, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek podjęły uchwały o odwołaniu referendów ws. metropolii warszawskiej, które miały odbyć się 4 czerwca. Decyzje te są wynikiem wycofania przez PiS z Sejmu projektu ustawy ws. metropolii warszawskiej.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne. /Marek Kowalczyk /East News

O wycofaniu projektu dot. metropolii warszawskiej poinformował 28 kwietnia poseł PiS Jacek Sasin. Zdaniem Sasina, w sprawie metropolii powinna dalej trwać dyskusja, a dobrą drogą byłby w przyszłości projekt rządowy.

Projekt PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy trafił do Sejmu pod koniec stycznia; przewidywał, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Przeciwko projektowi protestowali politycy opozycji, w tym PO, Nowoczesnej i PSL.

26 marca w gminie Legionowo zorganizowano referendum, w którym 94,27 proc. mieszkańców, którzy wzięli w nim udział, opowiedziało się przeciwko przyłączeniu Legionowa do metropolii warszawskiej.

W kwietniu referenda zapowiedziały kolejne podwarszawskie gminy m.in.: Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Izabelin, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Michałowice, Milanówek, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Stare Babice, Wiązowna i Wieliszew.

Podczas sesji, które odbyły się 8 maja br. Rady Miejskie w Błoniu, Grodzisku Mazowieckim oraz Milanówku podjęły uchwały odwołujące referenda ws. metropolii warszawskiej, które miały odbyć się 4 czerwca. W związku z wycofaniem poselskiego projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy z parlamentu, radni tych trzech gmin zadecydowali, że przeprowadzenie referendów w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.

W środę decyzję o odwołaniu referendum mają podjąć na nadzwyczajnej sesji radni Rady Gminy Izabelin.

Z decyzji o przeprowadzeniu referendum nie wycofują się m.in.: Pruszków, Podkowa Leśna, gdzie we wtorek powołano Miejską Komisję ds. referendum, Ożarów Mazowiecki, Nieporęt, w którym we wtorek odbędzie się debata poświęcona konsekwencjom włączenie gminy do metropolii warszawskiej z udziałem m.in. posła PO Jana Grabca oraz zastępcy prezydenta Warszawy Michała Olszewskiego.

"Część gmin planuje zawieszenie akcji referendalnej, nie tyle wycofanie się z referendów, ile zawieszenie, ponieważ nie mają do końca zaufania, że posłowie PiS nie wrócą do podobnej wersji ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Natomiast decyzje w tej sprawie podejmują suwerennie rady gmin" - powiedział PAP Jan Grabiec.

O tym, że część podwarszawskich gmin odwoła planowane na 4 czerwca referenda w sprawie metropolii warszawskiej poinformowało jako pierwsze radio RMF FM.