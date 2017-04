Tusk realną przeciwwagą dla Kaczyńskiego. Sondaż IBRiS

Zdaniem aż 67,8 proc. uczestników badania Donald Tusk jest realną przeciwwagą polityczną dla Jarosława Kaczyńskiego - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia Zet i "Faktu".

Zdjęcie Donald Tusk i Jarosław Kaczyński /AFP

Na odpowiedź "Tusk zdecydowanie może być realną przeciwwagą dla Kaczyńskiego" wskazało 43,2 proc. badanych. Stwierdzenie "raczej może być" wybrało 24,6 proc. pytanych w sondażu.

Dla 16,1 proc. badanych Tusk "raczej nie może być realną przeciwwagą" dla prezesa PiS", a dla 8,5 proc. "zdecydowanie nie może być".



7,6 proc. uczestników wybrało odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć".



Jak zaznacza Radio Zet, "zwolennicy Tuska pokrywają się zarówno z elektoratem liberalnym i centrowym, jak i lewicy".



W środę przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w warszawskiej prokuraturze zeznawał jako świadek w śledztwie dot. współpracy polskiej SKW z rosyjską FSB. Do Warszawy z Sopotu Tusk przyjechał pociągiem. Na Dworcu Centralnym przywitali go jego dawni bliscy współpracownicy, m.in. b. premier Ewa Kopacz, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa Błońska.



Na peronie zebrał się tłum zarówno zwolenników Tuska, wśród których dominowali działacze młodzieżówki PO, Stowarzyszenia Młodych Demokratów i Komitetu Obrony Demokracji, jak i przeciwników, m.in. z klubów Gazety Polskiej. Po wyjściu z dworca Tusk udał się pieszo do warszawskiej prokuratury okręgowej.