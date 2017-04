Tusk w drodze do Warszawy. Powitanie na dworcu w Sopocie

Grupa zwolenników przywitała Donalda Tuska na dworcu w Sopocie, skąd wyjechał do Warszawy. W południe szef Rady Europejskiej będzie zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Tusk zaznaczył, że nie ma żadnych przełomowych informacji do przekazania śledczym. Przyznał jednak, że cała sprawa jest elementem nagonki.

Na dworcu w Sopocie na Tuska czekało kilkanaście osób. Skandowali "Jesteśmy z tobą". Odśpiewali także "Sto lat".



Szef Rady Europejskiej otrzymał kwiaty. Jedna z kobiet chciała wręczyć mu polską flagę.



- Jestem speszony szczerze powiedziawszy. Takich urodzin na dworcu jeszcze nie miałem - powiedział Donald Tusk. Były premier w sobotę skończy 60 lat.



Tusk był pytany przez dziennikarzy o dzisiejsze przesłuchanie. Jak podaje radio RMF FM, szef RE unikał konkretów, choć przyznał, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do pracy służb, jeśli chodzi o ich polityczną ocenę. Szczegóły jednak - jak mówił - to nie domena publicznych debat.



Zaznaczył, że nie ma też żadnych przełomowych informacji do przekazania śledczym. Przyznał jednak, że cała sprawa jest elementem nagonki. - Byłbym wyjątkiem w Polsce, gdybym powiedział, że sprawa ta jest neutralna i że wszystko jest w tej kwestii uczciwe. Nie mam wątpliwości, że to jest element politycznej nagonki, czego autorzy zresztą nie ukrywają - powiedział.



Donald Tusk przyznał także, że liczy na to, że najpóźniej jutro będzie w domu. W Warszawie - jak dodał - spodziewa się oczywiście obecności swojego pełnomocnika. Jest nim mecenas Roman Giertych.



Tusk ma dojechać do stolicy koło godziny 11.



