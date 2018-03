TV Trwam skrytykowała PiS. Beata Mazurek odpowiada

Telewizja Trwam zarzuciła Prawu i Sprawiedliwości, że szybciej pracuje nad ustawą o ochronie zwierząt niż nad "projektami chroniącymi ludzkie życie". "Proszę nie porównywać życia ludzkiego do życia zwierząt. Naprawdę to jest nieeleganckie" - odpowiedziała rzeczniczka PiS i wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.

Zdjęcie Rzecznik PiS Beata Mazurek /Stanisław Kowalczuk /East News

Telewizja wyemitowała materiał, w którym przedstawiono obawy hodowców zwierząt futerkowych. Wypomniano w nim PiS, że trwają intensywne prace nad ustawą uderzająca w hodowców, a prace nad zaostrzeniem ustawy aborcyjnej są spowalniane.



"Pierwszy został wrzucony do kosza, a kolejny - po dwóch latach od złożenia - nie wiadomo, w której sejmowej szufladzie się znajduje. Obecny obywatelski - "Zatrzymaj aborcję" przeszedł pierwsze czytanie, ale w Sejmie jest już prawie cztery miesiące" - słyszymy w materiale Telewizji Trwam.



Dodano, że posłowie PiS przekładają posiedzenia komisji polityki społecznej, żeby nie zajmować się projektem.



"Czy zatem ochrona zwierząt dla PiS ważniejsza jest od życia ludzkiego i czy ogóle nie chce zajmować się tą sprawą?" - zapytała rzeczniczkę PiS Beatę Mazurek reporterka telewizji.



"Pani manipuluje. Ja się z tym nie zgadzam. Już powiedziałam i podkreślam jeszcze raz - w planach prac komisji polityki społecznej tego punktu nie było. Państwo sugerujecie nieprawdę, że coś zdejmujemy. Niczego nie zdejmujemy. Kiedy ten punkt zostanie wprowadzony do prac komisji, to z całą pewnością się nim zajmiemy. Proszę nie porównywać życia ludzkiego do życia zwierząt. Naprawdę to jest nieeleganckie" - odpowiedziała Beata Mazurek.