TVP Info: Jaruzelski przejął willę z 93-proc. bonifikatą

Zarząd Dzielnicy Mokotów w 2012 roku umożliwił Wojciechowi Jaruzelskiemu przejęcie pełni praw do willi w Warszawie przy ulicy Ikara za 42 992,67 zł; tak niska kwota wynikała ze specjalnej 93-proc. bonifikaty – podało TVP Info.

Zdjęcie Willa w Warszawie przy ulicy Ikara 5 /ADAM NOCON /East News

TVP Info poinformowało we wtorek na swojej stronie internetowej, że willa należała wcześniej do Przedpełskich, polskiej rodziny zasłużonej w II Rzeczypospolitej.

"25 czerwca 2012 r., czyli za rządów prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Zarząd Dzielnicy Mokotów przekształcił Wojciechowi Jaruzelskiemu prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości w prawo własności, ustalając opłatę za przekształcenie w wysokości 614 181 zł" - czytamy. Dodano, że "od powyższej opłaty została udzielona 93 proc. bonifikata". Informacje te pochodzą z odpowiedzi Urzędu m. st. Warszawy, udzielonej radnemu Mokotowa Jackowi Ozdobie z PiS, który pytał o willę przy ul. Ikara 5.

W sierpniu br. Wojskowe Biuro Historyczne przedstawiło szefowi MON Antoniemu Macierewiczowi dokumenty dot. willi przy ul. Ikara 5, w której mieszkał gen. Wojciech Jaruzelski. Wynika z nich m.in., że nieruchomość w sierpniu 1972 r. przejął Wojskowy Stołeczny Zarząd Budynków Mieszkalnych.

WBH udostępniło skan jednego z dokumentów. Z jego treści wynikało, że nieruchomość to dwukondygnacyjny budynek, o powierzchni 120 m kw. wraz z ogrodem. "Przekwaterowania zamieszkałych w tym budynku pięciu rodzin wojsko dokonało we własnym zakresie" - napisano. Pod dokumentem pismem podpisany był główny kwatermistrz Wojska Polskiego gen. Mieczysław Obiedziński, adresatem był przewodniczący prezydium stołecznej Rady Narodowej. Wojciech Jaruzelski wprowadził się do willi w 1973 roku, a w 1979 roku odkupił ją od Skarbu Państwa.