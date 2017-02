TVP Info ujawnia pismo przedstawiciela KE w Polsce

Dziennikarze TVP Info dotarli do pisma przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, skierowanego do unijnej komisarz do spraw polityki regionalnej Coriny Cretu. Pismo, datowane na 17 lutego, zawiera sugestię, że w Polsce "dochodzi do ustawicznego łamania prawa, zmiany w sądownictwie zmierzają do ograniczenia suwerenności sądów, a sędziowie są wręcz fizycznie atakowani".

Zdjęcie Corina Cretu, do której polski przedstawiciel KE skierował pismo /AFP

Cytowani sędziowie przekonują, że są "szykanowani i represjonowani, podobnie jak członkowie ich rodzin". "Wszystko to może poważnie zagrozić przemianom, do których doszło po 1989 roku" - napisano w piśmie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

W dokumencie, przeznaczonym "do obiegu wewnętrznego", do którego dotarło TVP Info, czytamy między innymi: "Sytuacja staje się poważna. Sędziowie protestujący przeciw planowanym reformom są prześladowani przez różne instytucje publiczne i zastraszani przez 'nieznanych sprawców'. Te działania mają różny charakter - od 'dokładnych kontroli deklaracji podatkowych' członków rodzin, po akty wandalizmu wobec własności, takie jak uszkodzenie opon czy hamulców ich samochodów. Oczywiście urzędy państwowe nie są w stanie znaleźć sprawców".

Do pisma autorstwa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odniósł się na antenie TVP Info wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Powiedział, że trudno mu zrozumieć, jak poważna instytucja mogła stworzyć tak groteskowy dokument. Zapewnił, że w Polsce nikt nie prześladuje sędziów, przytoczył też przypadki nieuczciwego zachowania przedstawicieli tego zawodu, w tym sklepowych kradzieży pendrive'ów czy kiełbasy.



Timmermans o liście, który otrzymał z Polski

Dzisiaj wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma poinformować unijnych komisarzy o liście, który otrzymał z Polski. Chodzi o odpowiedź na zalecenia Brukseli dotyczące praworządności i sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Polski MSZ napisał, że przeprowadzone ostatnio zmiany w funkcjonowaniu Trybunału są zgodne ze standardami europejskimi dotyczącymi sądownictwa konstytucyjnego. W przesłanej odpowiedzi podkreślono też, że celem polskich władz jest utrwalenie porządku prawnego i stabilnych podstaw działania Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym wszelkie sugestie są, według MSZ, przyjmowane z otwartością.

Rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Schinas poinformował, że nie jest spodziewana pogłębiona dyskusja nad odpowiedzią z Warszawy, ponieważ Komisja Europejska musi ją najpierw uważnie przeanalizować. Nie zapadną też na razie żadne decyzje.

"List jest po polsku, musimy go przetłumaczyć. To nie jest jeszcze moment na decyzje" - dodał Margaritis Schinas. Odpierał też zarzuty Warszawy, że Komisja nadużywa pozycji i nie jest obiektywna w rozmowach z Polską. "Jeśli chodzi o rządy prawa, to Komisja jest neutralna" - powiedział rzecznik. Dodał, że Frans Timmermans ma pełne poparcie w tej sprawie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera.