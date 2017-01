Tylko do 1 lutego można zarejestrować kartę pre-paid

1 lutego 2017 roku to ostatni dzień, kiedy można zarejestrować kartę pre-paid - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Cyfryzacji. Następnego dnia niezarejestrowane karty zostaną wyłączone.

Resort przypomniał w komunikacie, że obowiązek ten dotyczy wszystkich działających kart pre-paid, które zostały aktywowane przed 25 lipca 2016 roku. Obowiązkowej rejestracji podlegają wszystkie rodzaje kart pre-paid - także np. te stosowane w urządzeniach M2M, czyli wymieniających się danymi przez internet bez udziału człowieka.



Obowiązek rejestracji kart pre-paid wynika z przyjętej przez Sejm w 2016 r. ustawy antyterrorystycznej. Podstawowym celem ustawy - w tym rejestracji kart SIM - jest zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. Rejestracja kart SIM ma ograniczyć możliwości komunikowania się oraz ukrywania przestępców, także tych, którzy mogą być zaangażowani w działalność terrorystyczną.

Aby zarejestrować kartę pre-paid, jesteśmy zobowiązani do przekazania operatorowi telekomunikacyjnemu takich danych, jak: imię i nazwisko, numer PESEL lub nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość. W przypadku cudzoziemców - numer paszportu lub kartę pobytu. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, mogą zarejestrować kartę pre-paid na siebie pod warunkiem, że mają dowód osobisty.

Do rejestracji konieczne jest podanie numeru karty SIM - można go albo sprawdzić na karcie, albo wysłać specjalny SMS (numer podają poszczególni operatorzy).

Większość operatorów umożliwia rejestrację kart w swoich punktach sprzedaży, przez internet (za pośrednictwem specjalnych formularzy), poprzez systemy bankowości online współpracujące z danym operatorem albo z pomocą SMS. W tym ostatnim przypadku musimy jednak oprócz telefonu na kartę posiadać telefon na abonament w tej samej sieci.

Rejestracji kart SIM można dokonać także w placówkach Poczty Polskiej i w firmach, które współpracują z firmami telekomunikacyjnymi. Szczegółowe informacje na temat rejestracji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych operatorów.

Firmy telekomunikacyjne nie ujawniają, jaka część kart pre-paid w ich bazie została już zarejestrowana.

Z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2016 r. w Polsce było ponad 54 mln kart SIM, to spadek o ok. 2 mln kart w stosunku do 2015 r.

Przepisy ustawy antyterrorystycznej nie określiły limitów kart SIM, które mogą być zarejestrowane na jedną osobę. Nie ma także zakazu ich sprzedaży. W związku z tym w internecie pojawiły się oferty sprzedaży zarejestrowanych już kart SIM. W połowie stycznia internetowy serwis aukcyjny Allegro wprowadził zakaz sprzedaży takich kart.