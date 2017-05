Tyszka apeluje do PO o włączenie się w akcję Kukiz'15

Szef PO Grzegorz Schetyna się pogubił; Platforma niczym się nie różni od PiS - uważa wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). PO jest partią bezprogramową i swoje postulaty zmienia w zależności od tego jak "powieje wiatr" - dodał.

Zdjęcie Stanisław Tyszka, Kukiz'15 /Stanisław Kowalczuk /East News

Tyszka w rozmowie z PAP odniósł się do deklaracji Grzegorza Schetyny, który zapowiedział, że będzie za utrzymaniem programu 500 plus. Przyznał też, że PO chce, by świadczenie było przyznawane także na pierwsze dziecko, pod warunkiem, że program będzie przeznaczony dla rodzin, w których oboje rodzice lub jedno z nich jest aktywne zawodowo lub szuka pracy.

"Zwiększenie 500 plus na pierwsze dziecko, trzynasta emerytura, podwyższenie płacy minimalnej - to wszystko pokazuje, że Platforma jest partią bezprogramową i swoje postulaty zmienia w zależności od tego jak 'powieje wiatr'" - stwierdził poseł Kukiz'15.

Wicemarszałek Sejmu odniósł się również do słów Grzegorza Schetyny ws. uchodźców, że PO nie będzie przyjmować nielegalnych imigrantów i opowiada się za tym, żeby Polska angażowała się w humanitarną pomoc ofiarom wojen. "W kwestii uchodźców najpierw Platforma zobowiązała się do przyjęcia tych pierwszych kwot tzw. migrantów w ramach relokacji z UE, a teraz Schetyna mówi, że nie chce żadnych uchodźców" - zauważył Tyszka.

Zaapelował do Platformy, żeby włączyła się w akcję Kukiz'15 w ramach zbiórki podpisów pod referendum w sprawie przyjmowania imigrantów.

"Liczę, że przy zasobach PO bardzo szybko zbierzemy 500 tys. podpisów i w ten sposób wzmocnimy sytuację Polski w negocjacjach z Brukselą. Przypomnę, że taką drogą poszły Węgry Viktora Orbana, który przeprowadził referendum w tej sprawie" - podkreślił wicemarszałek.

Jego zdaniem, mając za sobą stanowisko narodu, Viktor Orban może się bronić przed próbami narzucania kwot uchodźców w ramach relokacji.