Tyszka: Kuchciński wstrzymał się od głosu ws. kar dla posłów

Na wtorkowym Konwencie Seniorów cała opozycja zagłosowała przeciwko karaniu posłów okupujących salę plenarną, wicemarszałkowie z PiS byli za, a marszałek Kuchciński wstrzymał się od głosu - powiedział w środę w TVN24 wicemarszałek Stanisław Tyszka (Kukiz'15).

Zdjęcie Stanisław Tyszka /Stanisław Kowalczuk /East News

Tyszka był pytany, czy podczas posiedzenia Konwentu Seniorów był poruszany temat kar dla posłów okupujących sejmową mównicę 16 grudnia. - W tym momencie Kancelaria pracuje nad jakimiś propozycjami ewentualnymi dotyczącymi kar - powiedział.



Według niego rozmawiano o tym, by odebrać część uposażenia lub diety posłom, którzy nie brali udziału w głosowaniach 16 grudnia. - Propozycja Kancelarii ze względu na to, że nie do końca da się dowieść, kto był, a kto nie, była taka, żeby nie odbierać uposażenia. Było głosowanie i opozycja cała się wypowiedziała przeciw, a wicemarszałkowie z PiS byli za - powiedział.



Jak dodał, pomysł karania posłów "przepadł i nie będzie tego odebrania". Dopytywany, czy Kuchciński wstrzymał się od głosu, Tyszka potwierdził. W jego opinii propozycja karania może powrócić w najbliższym czasie. - Nie wykluczam tego. Należy użyć wszystkich instrumentów regulaminowych, żeby umożliwić pracę na sali plenarnej - powiedział. Jego zdaniem problem kar, nie jest "najważniejszą sprawą dla Polaków w tej chwili".

"Dopytywałem, dlaczego list nie został wysłany do wszystkich"

Wicemarszałek Sejmu powiedział również, że podczas Konwentu rozmawiano o listach, które marszałek wysłał do części posłów okupujących mównicę sejmową. - Dopytywałem, dlaczego list nie został wysłany do wszystkich, którzy okupowali. Marszałek odpowiedział, że tylko do tych, którzy byli widoczni na zdjęciach z 16 grudnia, jako okupujący w trakcie posiedzenia na sali plenarnej mównicę - mówił Tyszka.

W czwartek marszałek Kuchciński zwrócił się do 45 posłów, którzy 16 grudnia przerwali obrady Sejmu, o wyjaśnienia; oczekuje na odpowiedź do rozpoczęcia kolejnego posiedzenia, zaplanowanego na 8 lutego. Chce wyjaśnień w sprawie uczestnictwa "w działaniach uniemożliwiających prace Sejmu na sali posiedzeń, polegających na gromadzeniu się posłów poza wyznaczonymi, stałymi miejscami do siedzenia oraz blokowaniu dostępu do mównicy, a także miejsca osoby, która przewodniczyła obradom".