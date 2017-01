Tyszka o ordynacji wyborczej: Niezbędne jednomandatowe okręgi i dwukadencyjność

Zmiana ordynacji wyborczej do samorządów to propozycja Kukiz'15 - podkreślił we wtorek wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Według niego niezbędne są jednomandatowe okręgi wyborcze oraz dwukadencyjność dla wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Tyszka pytany w TVP 1 o zapowiadane przez PiS zmiany w ordynacji wyborczej, przypomniał: "Te propozycje złożył Kukiz'15". Powiedział, że przed ok. dwoma miesiącami o kwestii tej dyskutowano podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu na rzecz wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych.

- Nasz projekt zmian w ordynacji wyborczej dotyczy dwóch spraw. Przede wszystkim tego, żeby wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze na wszystkich szczeblach samorządu. Dyskusyjne jest, czy powinniśmy zachowywać powiaty, bo są bardzo kosztowne i niewiele Polsce i Polakom pomagają. Drugi element, który zaproponowaliśmy, to dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów - powiedział.

"Prezes PiS i Jarosław Gowin mają rozbieżne zdania"

Pytany, czy Kukiz'15 poprze propozycję PiS, odpowiedział: "Zobaczymy, czy PiS poprze nasz pomysł - czyli JOW-ów i ewentualnie dwukadencyjności". - PiS musi dojść do porozumienia wewnątrz swojej wielkiej koalicji, bo widzę, że Jarosław Kaczyński w tym momencie ma rozbieżność zdań z wicepremierem Gowinem, dotyczącą tego, czy ta dwukadencyjność ma działać wstecz, czy nie - powiedział.

- Dla mnie nawet ważniejsza niż dwukadencyjność jest możliwość odwołania przez obywateli prezydenta, burmistrza, czy wójta. I chciałbym też dołożyć element zniesienia progu przy referendum odwoławczym; to jest bardzo istotne - powiedział Tyszka.