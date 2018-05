Tyszka składa wniosek o naganę dla Jakiego i Trzaskowskiego

Stanisław Tyszka (Kukiz'15) skierował wniosek do sejmowej komisji etyki o udzielenie nagany Patrykowi Jakiemu i Rafałowi Trzaskowskiemu ws. prowadzenia agitacji wyborczej. Uważa, że posłowie "celowo i świadomie obchodzą prawo". Jaki i Trzaskowski zapewniają, że nie prowadzą agitacji.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski (fot. Justyna Rojek, East News) i Patryk Jaki (fot. Marek Konrad, REPORTER) /East News

W piśmie przekazanym PAP, a skierowanym do przewodniczącego komisji etyki poselskiej Krzysztofa Mieszkowskiego (Nowoczesna) wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka napisał: "posłowie Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski, w ramach tzw. 'prekampanii wyborczej', prowadzą agitację wyborczą, polegającą na nakłanianiu do głosowania na ich kandydatury w zbliżających się wyborach na prezydenta m. st. Warszawy. Jest to sprzeczne z art. 104 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, zgodnie z którym kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia aktu właściwego organu o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania. Takie reguły zostały ustalone przez prawodawcę po to, by zapewnić równość szans wszystkim kandydatom startującym w wyborach oraz nie męczyć obywateli nieustającą kampanią wyborczą".



Po poniedziałkowym posiedzeniu Państwowej Komisji Wyborczej szef PKW Wojciech Hermeliński stwierdził, że "trudno uniknąć wrażenia, że już taka kampania co do niektórych kandydatów się rozpoczęła". Mówił również, że PKW wzywa do zaprzestania takiej działalności, bo to obejście prawa wyborczego i naruszenie zasady równości wszystkich kandydatów. Hermeliński przypomniał, że przepisy Kodeksu wyborczego mówią, iż kampania wyborcza rozpoczyna się wtedy, kiedy właściwy organ - w tym wypadku, jeśli chodzi o wybory samorządowe jest to premier - wyznaczy termin wyborów i dopiero wtedy można prowadzić tego rodzaju działalność. "Kodeks wyborczy nie precyzuje, na czym polega kampania wyborcza, precyzuje tylko agitację, że jest to rodzaj takiego działania, które zmierza do nakłaniania pewnych grup wyborców do głosowania na konkretnego kandydata" - mówił.

Reklama

Tyszka przywołał w piśmie stanowisko PKW z 7 maja br. "w sprawach podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej". "PKW podkreśla w swoim stanowisku, że 'działania o charakterze agitacyjnym podjęte przed zarządzeniem wyborów naruszają zasadę równości kandydatów i komitetów wyborczych, są sprzeczne z zasadami dobrze pojmowanej kultury politycznej i są powszechnie odbierane jako obejście prawa m.in. przez osoby fizyczne promujące się w ten sposób'".

Według wicemarszałka, "zachowanie posłów Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego polegające na świadomym i celowym obchodzeniu przez nich prawa stwarza przekonanie u pozostałych obywateli o tym, że posłowie stoją ponad prawem i narusza tym samym art. 6 Zasad Etyki Poselskiej, tj. zasadę dbałości o dobre imię Sejmu".

"Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie niniejszego wniosku w trybie pilnym, ze względu na to, że naganne zachowanie posłów Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego nie ma charakteru jednorazowego ekscesu, lecz ma charakter ciągły oraz wobec publicznych deklaracji obu posłów z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można stwierdzić, że będzie kontynuowane w przyszłości. Jeśli obchodzenie prawa przez posłów Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego nie zostanie szybko i w odpowiedni sposób napiętnowane to kulturze prawnej i politycznej zostaną wyrządzone niepowetowane straty, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie środków masowego przekazu tzw. 'prekampanią wyborczą', prowadzoną przez obu posłów".

Jaki i Trzaskowski: Nie prowadzimy kampanii

Komentując wniosek Tyszki Patryk Jaki w rozmowie z PAP podkreślił, że nie prowadzi kampanii wyborczej. "Ja prowadzę spotkania i pracę programową z mieszkańcami Warszawy, tak jak to robię od trzech lat, czyli od momentu, kiedy uzyskałem mandat poselski. Prawdziwą kampanię prowadzi pan kolega Rafał Trzaskowski".

Trzaskowski również zapewnił, że nie prowadzi agitacji wyborczej. "Prowadzę w tej chwili rozmowy z warszawiakami o problemach, które ich nurtują" - powiedział poseł w rozmowie z PAP. Podkreślił, że rozmowy z obywatelami są "absolutnym obowiązkiem posła". "Nie prowadzę agitacji wyborczej, ponieważ agitacja polega na nakłanianiu do głosowania wyborców na siebie" - zaznaczył polityk.

Patryk Jaki - wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w stolicy - został pod koniec kwietnia zaprezentowany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, jako kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy.

Z kolei PO i Nowoczesna zaprezentowały w połowie kwietnia porozumienie wyborcze dla Mazowsza, zgodnie, z którym w wyborach samorządowych wystartują jako "Platforma. Nowoczesna. Koalicja Obywatelska". Wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy jest Rafał Trzaskowski (PO), a kandydatem na jego zastępcę w stołecznym ratuszu - Paweł Rabiej (Nowoczesna). Same kandydatury zostały ogłoszone 23 listopada ub.r. podczas konferencji w Sejmie.

Zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Patryk Jaki organizują konferencje prasowe dotyczące ich propozycji dla stolicy; są także aktywni w mediach społecznościowych.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.