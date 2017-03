Udusił ojca kablem elektrycznym. Wyrok: 12 lat pozbawienia wolności

Na 12 lat więzienia sąd w Białymstoku skazał 37-letni ego Adama Z., który kablem elektrycznym udusił swego ojca. Wyrok właśnie się uprawomocnił.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Policja

Do zbrodni doszło w lutym ubiegłego roku w mieszkaniu na osiedlu Słoneczny Stok w Białymstoku. Adam Z. mieszkał z rozkładającymi się zwłokami swojego ojca pod jednym dachem jeszcze przez tydzień po zbrodni.

Reklama

Przed sądem mężczyzna tłumaczył, że zabił ojca, bo się go bał. 67-latek miał nadużywać alkoholu i znęcać się nad synem. Obrona Adama Z. wyjaśniała, że była to zbrodnia w afekcie.



Za ten rodzaj czynu grozi od roku do 10 lat więzienia. Prokurator wnosił o karę 25 lat pozbawienia wolności. W efekcie Adam Z. został skazany na 12 lat pozbawienia wolności.

Obie strony odwołały się od wyroku, jednak sąd oba odwołania uznał za bezzasadne i podtrzymał karę. Wyrok właśnie się uprawomocnił.