Ukrainiec przewoził w aucie dziewięcioro nielegalnych imigrantów

Dziewięcioro nielegalnych imigrantów z Azji przewoził w samochodzie osobowym obywatel Ukrainy. Ich celem miał być prawdopodobnie Berlin. Wszystkich w piątek zatrzymała Straż Graniczna.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej(BiOSG) mjr Elżbieta Pikor, nielegalnych imigrantów i kierowcę zatrzymano w piątek po południu niedaleko podkrakowskich Balic (woj. małopolskie) podczas wspólnej akcji BiOSG i Karpackiego Oddziału SG, prowadzonej pod kątem przeciwdziałania nielegalnej imigracji.

"Funkcjonariusze wytypowali do kontroli volkswagena passata, kierowanego przez Ukraińca. Okazało się, że przewozi on dziewięciu nielegalnych imigrantów. Sześcioro z nich to obywatele prawdopodobnie Bangladeszu lub Indii, a troje to Wietnamczycy. Niektórzy byli upchnięci w bagażniku" - podała mjr Pikor.

Wśród cudzoziemców były trzy kobiety. Celem podróży imigrantów prawdopodobnie był Berlin.

Pikor dodała, że trwają czynności wyjaśniające.

Od początku roku BiOSG zatrzymała 70 nielegalnych imigrantów.