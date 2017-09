Ulewy w Polsce. Już kilkaset interwencji

Podczas ostatniej doby strażacy kilkaset razy interweniowali w kraju w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem - poinformował PAP rzecznik komendanta głównego PSP Paweł Frątczak. Najwięcej interwencji odnotowano w woj. śląskim, jednak niewielkie podtopienia wystąpiły także w stolicy.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Jacek Smarz/Polska Press /East News

Frątczak poinformował, że w czasie ostatniej doby najwięcej interwencji dotyczyło wypompowywania wody - 115. Zaznaczył, że do uszkodzonych i powalonych drzew funkcjonariusze wyjeżdżali 54 razy, 31 razy interweniowali w związku z zabezpieczeniem budynków przed zalaniem.



Reklama

Rzecznik zwrócił uwagę, że najwięcej interwencji odnotowano w woj. śląskim. Tam strażacy 92 razy byli wzywani do wypompowywania wody, 28 razy pomagali zabezpieczyć budynki przed zalaniem, 19 razy usuwali uszkodzone i powalone drzewa. Przypomniał, że w niedzielę w woj. śląskim obowiązywało ostrzeżenie drugiego stopnia w związku z intensywnymi opadami.



Frątczak poinformował, że z kolei w Mazowieckiem, w powiecie płockim, podniósł się poziom rzeki Słupianka w miejscowości Słupno. "To grozi podtopieniem, trwają tam przygotowania do podwyższenia wałów przeciwpowodziowych workami z piasku" - powiedział.



Intensywny deszcz spowodował też podtopienia w stolicy, straż interweniowała tam 50 razy - poinformował rzecznik stołecznej straży kpt. Michał Konopka. "Zgłoszenia zaczęły się już od ok. godz. 23 i do tej pory mieszkańcy zgłaszają się do nas" - mówił. Zaznaczył, że najwięcej zgłoszeń dot. lokalnych podtopień i połamanych drzew. "Z tego co wiemy, nikomu się nic się stało nie odnotowaliśmy również dużych strat materialnych" - dodał.



Warszawa: Zalany fragment S79 1 5 Zalany fragment S79 przy węźle Marynarska Autor zdjęcia: Jacek Turczyk Źródło: PAP 5

Rzecznik GDDKiA Jan Krynicki poinformował PAP, że zamknięte są w Warszawie niektóre łącznice na węźle Marynarska. "Już od godz. 23 prowadziliśmy działania zapobiegające zalaniu, wypompowywaliśmy wodę z Marynarskiej i połączenia S2 i S79. Rano po godz. 6. były one udrożnione. Intensywne opady deszczu spowodowały jednak lekkie podtopienia. Z powodów bezpieczeństwa musieliśmy niektóre ulice zamknąć" - relacjonował.



"To, co ważne, zjazd na Okęcie jest otwarty, wyjazd z południowej obwodnicy Warszawy na Marynarską jest również otwarty" - powiedział PAP. Zaznaczył, że utrudnienia powinny zniknąć w ciągu najbliższych godzin. Podkreślił jednak, że jest to uzależnione od występowania opadów deszczu.



Do lokalnych podtopień, zalanych posesji i piwnic wyjeżdżali także warmińsko-mazurscy strażacy. Odnotowano tam 60 tego typu interwencji. Zalane zostały m.in. piwnice w czterech szkołach w regionie.