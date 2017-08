Ulewy we wschodniej Polsce. Podtopienia w Warszawie

Ulewy w Warszawie i na Mazowszu spowodowały podtopienia. W Warszawie jest zalana między innymi ulica wiodąca na lotnisko. Pada we wschodniej i południowej Polsce.

Karol Kierzkowski, rzecznik mazowieckiej straży pożarnej powiedział, że strażacy kilkadziesiąt razy byli wzywani do interwencji związanych z ulewami. "Najwięcej było podtopień posesji i ulic w Warszawie. Z 30 interwencji tylko pięć było zgłoszonych poza stolicą. Strażacy starają się wypompować wodę z posesji i zalanych ulic" - powiedział Karol Kierzkowski.

Zapewnił, że strażacy w razie potrzeby będą udzielać pomocy: "Apelujemy o to, aby zgłaszać do straży pożarnej na 998 wszystkie niepokojące sygnały, zalania, powalone drzewa czy gałęzie mogące zagrać bezpieczeństwu. Postaramy się przyjechać najszybciej, jak to jest możliwe" - powiedział rzecznik Mazowieckiej Straży Pożarnej.

Z powodu ulewy są utrudnienia w ruchu na S79 przy ul. Marynarskiej. Podtopione zostały dwa pasy ruchu pod węzłem Marynarska w kierunku lotniska, ruch odbywa się jednym pasem. Zalana jest tez droga zjazdowa w kierunku S2 od ul. Wolskiej. Takie informacje przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Ostrzeżenia dla wschodniej i południowej Polski



Jak poinformowało w niedzielę rano RCB, ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu zostały wydane dla województw małopolskiego oraz podkarpackiego, a także dla południowej części województwa śląskiego; alert pierwszego stopnia dotyczy województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz północnej części Śląska.

Dodatkowo dla województwa śląskiego i małopolskiego zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia, a dla województw świętokrzyskiego i podkarpackiego - ostrzeżenia stopnia pierwszego.