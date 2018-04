Uzbrojenie dla polskich żołnierzy produkowane w Polsce?

Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz podkreślał w niedzielę podczas spotkania z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej znaczenie inwestycji w produkcję uzbrojenia, m.in. amunicji. Chcemy, żeby to, czym będą dysponować żołnierze, było produkowane w Polsce - mówił Skurkiewicz.

Zdjęcie Sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz / Jakub Kamiński /PAP

Spotkanie Skurkiewicza z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej było pierwszą - w ramach kampanii "Polska jest jedna" - wizytą polityków PiS w woj. świętokrzyskim. Kampanię zapowiedzieli podczas sobotniej konwencji w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.

Wiceszef MON mówił w Skarżysku-Kamiennej m.in. o bezpieczeństwie. "Zapewnienie bezpieczeństwa Polaków to również inwestycja w jak najlepszą amunicję. Wiemy, że będzie to wymagało gigantycznych pieniędzy, ale jeżeli nie będziemy mieli dziś możliwości produkcji wyłącznie w oparciu o rodzime produkty amunicji, to absolutnie będzie to bardzo negatywnie odbierane nie tylko przez żołnierzy, polityków ale i pewnie naszych partnerów w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślił Skurkiewicz.

W spotkaniu uczestniczyło wielu pracowników należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółki MESKO - specjalizującej się m.in. w produkcji zespołów do amunicji lufowej i rakietowej. Wiceszef MON przypomniał, że w 2017 r. spółka przyniosła straty, jednak "trzeba zmieniać sytuację tak, aby się już nie powtórzyła". "Dlatego rozpoczęliśmy pracę nad tworzeniem agencji uzbrojenia. Nie powstanie ona z dnia na dzień, miesiąca na miesiąc, ale tworzona będzie latami" - poinformował Skurkiewicz.

Podczas spotkania wiceminister obrony narodowej przedstawił też szczegóły programów dotyczących wyprawki szkolnej, wsparcia studentów, przedsiębiorców oraz rodzin wielodzietnych.

"Jeżeli matka, w przeciągu dwóch lat, zdecyduje się na urodzenie kolejnego dziecka, to będziemy ją wspierać, dawać możliwość jak najdłuższego pozostawania z dziećmi w domu. Chcemy wydłużyć urlop dla matek o kolejne trzy miesiące, zaproponujemy bezpośrednie wsparcie poprzez przedszkole, żłobek. Zamierzamy także wprowadzić zasadę dziewięciomiesięcznych darmowych leków dla każdej kobiet w ciąży" - przekazał polityk.

Wiceszef MON zaznaczył, że spotkanie z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej jest doskonałą okazją do podsumowania dwóch lat rządu oraz zaprezentowania propozycji przedstawionych podczas sobotniej konwencji PiS w Warszawie. "Chcemy wychodzić do Polaków, mówić o rzeczach, które nie do końca się udały, ale również o tych udanych i o tych, które dalej będziemy realizować" - dodał Skurkiewicz.

Prezes regionalnych struktur partii w Świętokrzyskiem poseł Krzysztof Lipiec przekazał, że w województwie - w ramach kampanii "Polska jest jedna" - zorganizowanych zostanie około 25 spotkań.

Wieczorem w Samorządowym Centrum Kultury z mieszkańcami Pińczowa spotka się wiceprzewodniczący sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, poseł PiS Robert Telus. "Te spotkania mają dwa cele. Po pierwsze, chcemy przekazać bezpośrednią informację o tym co się dzieje w komisji, rządzie. Drugi cel tych spotkań, który jest chyba ważniejszy, polega na wsłuchiwaniu się w głos ludzi. Nawet ostatnie działania prezesa Jarosława Kaczyńskiego, które ogłosił, to też jest wsłuchiwanie się w głos Polaków" - przekazał PAP Telus.

W sobotę podczas konwencji PiS "Polska jest jedna" premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kilka nowych projektów, w tym mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych. Wicepremier Beata Szydło anonsowała premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka i wsparcie kulturalnej aktywności seniorów w mniejszych ośrodkach przed każdym rokiem szkolnym.