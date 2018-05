Viktor Orban przyjedzie do Polski

Premier Węgier Viktor Orban w poniedziałek, 14 maja, spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim.

Zdjęcie Viktor Orban, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki /Darko Vojinovic / AP Photo /East News

W poniedziałek 14 maja premier Mateusz Morawiecki spotka się z premierem Węgier Viktorem Orbanem, który przyjedzie z wizytą do Polski - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Ostatnio do spotkania szefów rządów obu państw doszło na początku kwietnia, kiedy to Morawiecki wraz z Jarosławem Kaczyńskim odsłaniali na obrzeżach Budapesztu pomnik Memento Smoleńsk. Do spotkania doszło dzień przed wyborami parlamentarnymi w Budapeszcie.



Tymczasem wczoraj prezydent Węgier powierzył misję utworzenia rządu Orbanowi, dla którego wizyta w Polsce będzie pierwszą oficjalną delegacją w nowej kadencji.

Po wygranych wyborach Viktor Orban podziękował za poparcie polskim przywódcom, a także swoim wyborcom, działaczom i wolontariuszom. "Chciałbym podziękować naszym polskim przyjaciołom, prezesowi Kaczyńskiemu i premierowi Morawieckiemu, że przyjechali i nas poparli" - oświadczył. Później na konferencji prasowej podkreślał, że podczas kampanii wyborczej otrzymał wsparcie z Bawarii i z Polski. "Te dwie relacje będą miały dla mnie szczególne znaczenie także w przyszłości" - zapowiedział.

Również w poniedziałek 14 maja w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów ds. europejskich, którzy mają rozmawiać na temat prowadzonej wobec polski przez KE procedury w związku z naruszeniem zasad praworządności przez Polskę. Ministrowie wysłuchają sprawozdania wiceszefa KE Fransa Timmermansa nt. dialogu z Polską. W związku z rozpoczęciem procedury z art. 7.1 unijnego traktatu szef węgierskiego rządu wielokrotnie podkreślał, że Węgry nie poprą KE w sporze z Polską.

W kwietniu natomiast PE przedłożył założenia rezolucji, w której stwierdza, że na Węgrzech istnieje poważne ryzyko naruszenia praworządności. Przedstawiona propozycja zakłada zwrócenie się do Rady UE o uruchomienie wobec Węgier art. 7 traktatu UE.