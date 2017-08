W czwartek rząd podsumuje działania po nawałnicach. Informację w tej sprawie przedstawi szef MSWiA Mariusz Błaszczak - poinformował we wtorek rzecznik rządu Rafała Bochenek. Dodał, że rząd oceni, dlaczego w jednym miejscu pomoc docierała szybciej, a w innym były "pewne trudności".

Bochenek zapowiedział w radiowych Sygnałach Dnia, że na czwartkowym, "rutynowym" posiedzeniu rządu zostanie m.in. przedstawiona informacja, która - jak wyjaśnił - będzie wstępnym podsumowaniem działań podjętych w związku z nawałnicami.

"Ta sytuacja wymaga niewątpliwie analizy. Być może rzeczywiście w przyszłości będzie konieczność zmiany przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym" - powiedział rzecznik rządu. Bochenek ocenił, że współpraca pomiędzy wojewodą a samorządowcami układała się dobrze m.in. w woj. wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Według niego, sytuacja "nieco inaczej" wyglądała w woj. pomorskim. "Tam niektóre gminy - były takiej sytuacje, być może już te zespoły zarządzania kryzysowego działają - natomiast w pierwszych dniach zespoły zarządzania kryzysowego nie zostały jeszcze powołane" - mówił.

