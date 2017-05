W Niemczech też rozgorzała dyskusja o TK

Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski uważa, że w Polsce występują te same problemy, przed którymi przewodniczący niemieckiego Bundestagu Norbert Lammert ostrzega Federalny Trybunał Konstytucyjny.

W autorskim materiale opublikowanym w czwartek na łamach dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Lammert radzi Federalnemu Trybunałowi Konstytucyjnemu, by zachował powściągliwość w orzekaniu i nie ograniczał pola manewru ustawodawcy. W przeciwnym razie parlament może się bronić przed ingerencją TK. Zdaniem Lammerta ograniczany w swoim działaniu Bundestag może w przyszłości próbować dokonać zmian w konstytucji, aby skutecznie zapobiec "niechcianym orzeczeniom" TK.

"Tekst dotyczy pewnych ważnych problemów w demokracji, mianowicie relacji między władzą sądowniczą a władzą ustawodawczą" - podkreślił Krasnodębski w komentarzu udzielonym PAP. "Z większością wniosków Lammerta można się zgodzić" - dodał.

Europoseł zauważył, że ostrzeganie Trybunału Konstytucyjnego przed nadmiernym rozszerzaniem swoich kompetencji jest raczej stałym wątkiem w niemieckiej polityce. Przypomniał, że w przeszłości występowały także napięcia między rządem a Trybunałem Konstytucyjnym.

"Generalnie uważa się, że Trybunały Konstytucyjne w demokracjach zachodnich nadmiernie rozszerzają swoją władzę. Lammert mówi, że dzieje się tak zwłaszcza, gdy Trybunału Konstytucyjnego używa się, by uprawiać politykę, tylko innymi środkami. To jest ciekawe w naszym kontekście" - dodał.

"Skład Trybunału Konstytucyjnego powinien być zróżnicowany"

Krasnodębski przypomniał, że w Niemczech trwa dyskusja na temat składu Trybunału Konstytucyjnego m.in. z powodu przechodzenia na emeryturę niektórych sędziów. "Chodzi oczywiście o pewną równowagę, gdyż również partie opozycyjne - Zieloni i Lewica - chciałyby mieć 'swoich sędziów'" - wyjaśnił.

"W Niemczech rozumie się rzecz podstawową np., że skład Trybunału Konstytucyjnego powinien być zróżnicowany, że sędziowie również mają swoje przekonania polityczne i czasami są bliżsi temu czy innemu ugrupowaniu i dlatego należy dbać o odpowiedni jego skład" - podkreślił.

Według europosła PiS tekst Lammerta, a także wypowiedzi np. niemieckiego ministra finansów Wolfganga Schaeublego pokazują, że wszyscy wiedzą, iż "równowaga i podział władz w demokracji nie polega na tym, że jedna z władz nadmiernie rozszerza swoje kompetencje i że problemem w dzisiejszych demokracjach nie są rozszerzane kompetencje parlamentu - bo raczej się uważa, że parlament jako instytucja jest w kryzysie - tylko sądu, czy to Sądu Najwyższego w USA czy Sądu Konstytucyjnego w Republice Federalnej".

"Te same problemy oczywiście występują w Polsce, np. niezrównoważony skład Trybunału Konstytucyjnego" - zaznaczył Krasnodębski. Jego zdaniem "dopiero zmiany wprowadzone przez PiS trochę tę równowagę przywróciły, dając opozycji ciągle jeszcze większość w tym Trybunale".

Według niego napięta sytuacja w Polsce mogła wynikać z działań polskiego Trybunału Konstytucyjnego, przed którymi w swym tekście ostrzega Lammert niemiecki Trybunał.

Krasnodębski uważa, że Trybunał Konstytucyjny "był miejscem uprawiania polityki innymi środkami, tak jak to sformułował pan Lammert w swoim tekście".

"Nie znajdujemy jakiegokolwiek zrozumienia czy przynajmniej rozważenia, że te same problemy, które występują gdziekolwiek, występują u nas. W tekście pojawia się odwołanie do Węgier i do Polski, ale jako przykład, że w powołaniu się na suwerenność narodu nadmiernie rozszerzane są kompetencje parlamentu" - zauważył.

"Natomiast nigdzie w tych reakcjach nie odnosi się i nie stosuje się tych samych kryteriów do Polski, nie zwraca się uwagi, że to jest ten sam problem, który występuje w Niemczech i że być może to napięcie, które w Polsce jest - czy było, bo już się skończyło - tak mocne, wynikało z tych działań polskiego Trybunału Konstytucyjnego, przed którymi ostrzega Lammert niemiecki Trybunał Konstytucyjny i jego niezrównoważony skład" - podsumował Krasnodębski.