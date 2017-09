​W piątek w kościołach odnowienie "Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi"

W piątek, we wszystkich kościołach w Polsce, zostanie odnowiony "Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi". W ten sposób zostanie wypełniona wola Maryi wyrażona 100 lat temu w Fatimie - powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Zdjęcie To ważny dzień dla polskiego Kościoła /Jan Graczyński /East News

Jak podkreślił rzecznik, tego dnia biskupi zapraszają wiernych do licznej obecności na mszach św.

"Dziś chcemy powtórzyć w parafiach to głębokie duchowe wydarzenie sprzed lat. Jednak nie chodzi tylko o wspomnienie historyczne, lecz przede wszystkim o odnowienie naszej relacji z Matką Bożą. Najbliższe uroczystości to dobry moment, by zawierzyć Maryi nasze życie, nasze radości i problemy; aby powiedzieć Jej o tym co dla nas trudne w życiu osobistym, społecznym i politycznym" - zaznaczył ks. Rytel-Andrianik.

W przesłanej PAP treści aktu biskupi przypominają, że sto lat po objawieniu się trojgu dzie­ciom w Fatimie "polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekro­wanego i wierni świeccy" zwracają się do Maryi i postanawiają "rzetelnie odpowiedzieć" na Jej prośbę.

"Pragniemy, z Bożą pomocą - na różnych płaszczyznach na­szego życia i pracy - stanowić jeden, nawracający się nie­ustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Ko­ściół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba" - czytamy.

W dalszej części aktu wierni zobowiązują się "uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wier­nym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym" a także "stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie".

W części poświęconej duchowieństwu czytamy, że polscy biskupi będą dążyli do tego, by "duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego reali­zowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna".

Na zakończenie wierni przyrzekają - poprzez chrześcijański styl życia - "przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa" oraz "uczynić wszystko, aby w życiu osobi­stym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna".

Po raz pierwszy "Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi" został wypowiedziany 8 września 1946 r. na Jasnej Górze, pod przewodnictwem ówczesnego prymasa kard. Augusta Hlonda. Akt Poświęcenia ponowili biskupi polscy 6 czerwca w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach.

Akt miał być wypełnieniem woli Matki Bożej, która w Fatimie prosiła o zawierzenie jej świata. Wolę tę jako pierwszy spełnił papież Pius XII w 1942 r., a w 1984 r. aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi dokonał papież Jan Paweł II.

Pierwsze objawienie Matki Bożej w portugalskiej miejscowości Fatima miało miejsce 13 maja 1917 r. "Jaśniejącą Panią" ujrzało troje małych pasterzy - Franciszek i Hiacynta Marto oraz ich kuzynka Łucja dos Santos. Widzenia miały się powtarzać przez kolejnych pięć miesięcy.

Dzieci - jak uznaje Kościół - zostały poproszone przez Matkę Bożą o wezwanie ludzkości do nawrócenie i pokuty. Usłyszały też trzy tajemnice: wizję piekła, zapowiedź - w razie nienawrócenia ludzkości - wojny światowej i zapowiedź, że "biały biskup" zginie od kul z broni palnej. Tę ostatnią tajemnicę wielu odnosiło później do zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 r., a sam papież przypisywał swoje ocalenie wstawiennictwu Matki Boskiej.

Franciszek i Hiacynta zmarli niedługo po objawieniach. Zostali kanonizowani 13 maja bieżącego roku przez papieża Franciszka podczas uroczystości jubileuszowych, upamiętniających setną rocznicę objawień w Fatimie. Trzecia wizjonerka - Łucja dos Santos zmarła w 2015 r. Jej proces beatyfikacyjny prowadzony jest w Watykanie od lutego.