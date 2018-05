W tym tygodniu wniosek do prezydenta ws. obniżki pensji prezydium Senatu

"W tym tygodniu wyślę wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy ws. obniżki uposażenia prezydium Senatu" - poinformował marszałek izby Stanisław Karczewski. Według niego obniżka powinna zostać wprowadzona w tym samym czasie, co zmniejszenie uposażeń pozostałych parlamentarzystów.

Wystosowanie pisma do prezydenta ws. obniżenia uposażenia prezydium Senatu marszałek Senatu zapowiedział w ubiegłym tygodniu.

Karczewski poinformował PAP w niedzielę, że to pismo wyśle do prezydenta w tym tygodniu. "Jestem już po uzgodnieniu z prezydium Senatu w sprawie tej obniżki" - dodał.

Marszałek Senatu podkreślił jednocześnie, że chciałby, aby decyzja dotycząca obniżki uposażeń prezydium "zapadła tak, aby doszło do niej w tym samym czasie, co do obniżki uposażeń pozostałych parlamentarzystów". "Byłoby to sprzeczne z pewnym porządkiem i niesprawiedliwe, gdyby prezydium Senatu obniżono uposażenia w innym terminie niż reszcie parlamentarzystów" - stwierdził.

Przedtem pismo do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym wnioskuje o obniżenie o 20 proc. pensji członkom prezydium Sejmu, skierował marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński informował wtedy, że Andrzej Duda nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. "Jaka będzie decyzja prezydenta - zobaczymy. Ale jeśli ktoś uprzejmie prosi o spełnienie jego prośby, to nie wiem czy prezydent będzie miał coś naprzeciw" - zaznaczył Łapiński.

O tym, że marszałek Sejmu wystąpi do prezydenta o obniżenie pensji członkom prezydium Sejmu, informował wcześniej wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Tyszka tłumaczył, że taki tryb postępowania wynika z ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która stanowi że "szczegółowe zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (...) ustala prezydent w drodze rozporządzenia".

Nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Na początku maja Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przewiduje ona obniżenie uposażenia parlamentarzystów o 20 proc. Zgodnie z ustawą uposażenie posła i senatora będzie odpowiadało 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.

Zgodnie z nowelą obniżka uposażeń ma wejść w życie "pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia".

Senacka komisja regulaminowa, etyki i spraw senatorskich zarekomendowała w ubiegły wtorek Senatowi przyjęcie bez poprawek tej nowelizacji. Senat nie zajął się nią na posiedzeniu, które zakończyło się w ubiegłym tygodniu; kolejne zaplanowano w dniach 6, 7 i 8 czerwca.