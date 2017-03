W Wodzisławiu Śląskim znaleziono części ludzkiego szkieletu

W Wodzisławiu Śląskim znaleziono połowę ludzkiego szkieletu. Sytuację zgłosił na policję jeden z mieszkańców, który znalazł szczątki w pobliżu mostu przy ul. Witosa i Kolejowej. Fragmenty, które znaleziono to kości piszczelowe, udowe i miednicy. Sądząc po butach, to zwłoki kobiety - podaje "Dziennik Zachodni"

Na miejsce pojechali prokurator oraz policyjni technicy, którzy zabezpieczyli szczątki i sprawdzili okolicę zdarzenia w poszukiwaniu pozostałych części ciała, lecz nie natrafiono na nie - powiedziała w rozmowie z gazetą komisarz Marta Pydych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Znalezione fragmenty trafią do do Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach na dalsze badania. Dopiero po badaniach będzie można ustalić czy rozczłonkowanie ciała nastąpiło w sposób naturalny czy było efektem przecięcia. Według mieszkańców mogą to być szczątki kobiety, która zaginęła blisko rok temu.



