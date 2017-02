Walentynkowy protest kobiet w Warszawie

Ok. 100 kobiet tańczyło we wtorek w Warszawie, protestując przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Taneczny protest to element akcji "Nazywam się Miliard", która w Walentynki, 14 lutego odbywa się w 200 krajach świata.

Zdjęcie Akcja "Nazywam się Miliard" (arch.) /Mariusz Gaczyński /East News

W Polsce tegoroczny protest ma nagłośnić problem gwałtów na randce. Oprócz Warszawy taneczne protesty zapowiedziano w ponad 70 miejscowościach w całym kraju m.in. w: Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Lublinie.

Reklama

"W tym roku chcemy poruszyć problem gwałtów na randkach, problem, który jest praktycznie w Polsce niezauważany i pomijany. Dotyczy on głównie młodych dziewczyn między 18 a 24 rokiem życia" - powiedziała PAP Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka, która od 2013 r. prowadzi i koordynuje w Polsce akcję "Nazywam się Miliard".

Piotrowska dodała, że co roku każdy kraj "dobiera sobie temat protestu tak, by był ona najbliższy temu, co się dzieje lokalnie".

"Cała Polska dzisiaj tańczy i zabiega o to, żeby w edukacji, w profilaktyce uwzględniać temat gwałtów na randkach, których doświadczają kobiety i młode dziewczyny po raz pierwszy wchodzące w relacje intymne, w których powinny spotykać się z miłością i czułością, a nie z przemocą" - mówiła podczas protestu Piotrowska.

Sprawa z Elbląga

"Jesteśmy tu dziś także dlatego, że solidaryzujemy się z panią Aleksandrą z Elbląga, zgwałconą przez ratowników medycznych. Pani Aleksandra cały czas ma problem, by dojść swoich praw, wzywana jest do sądu, ma już dość mówienia o swojej traumie (...) ostatnio dostała karę za niestawienie się do sądu" - powiedziała Piotrowska.

W sprawie z Elbląga chodzi o tłumaczkę, która we wrześniu 2013 r. podczas szkolenia w Kaliningradzie z udziałem grupy pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu została zgwałcona przez dwóch ratowników medycznych. W 2015 r. sąd skazał ratowników na kary 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Wyrok nie jest prawomocny.

"Tańczę, bo mam dość"

Uczestniczki warszawskiej demonstracji, zgromadzone w Pasażu Wiecha wspólnie zatańczyły i zaśpiewały utwór: "Tańczę, bo mam dość!". W happeningu wzięło udział ok. 100 dziewcząt i kobiet w różnym wieku. Tańczyły też kobiety z niepełnosprawnościami, m.in. na wózkach inwalidzkich. Akcję wsparli nieliczni mężczyźni. Uczestnicy protestu mieli m.in. transparenty z napisami: "To nie spódniczka gwałci, to gwałciciel", "Nie nazywaj przemocy końskimi zalotami", "Nie jestem obiektem seksualnym, nazywam się miliard", a także: "Solidarne z panią Aleksandrą".

"Przychodzę zatańczyć w tej akcji od czterech lat" - powiedziała PAP jedna z uczestniczek akcji, Barbara Poniatowska ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych. "Jestem przedstawicielką kobiet z niepełnosprawnościami, my też tańczymy przeciw przemocy, ponieważ kobiety, zwłaszcza te na wózkach, o kulach, są narażone na przemoc o wiele bardziej, są jakiś sposób bezradne i przez to wykorzystywane" - dodała.

Jak mówiła Poniatowska, taka akcja jak "Nazywam się miliard" ma przede wszystkim uświadamiać, że "problem przemocy wobec kobiet jest; i nie chować go pod kołdrę".

"Przemoc wobec kobiet i dziewczyn to duży problem w Polsce i na świecie. Ja mam dwie wnuczki i chciałabym, żeby rosły w bezpiecznym świecie. Cóż innego mogą zrobić niż się włączyć do takiej akcji" - mówiła inna z uczestniczek protestu.

Kolejna oceniła, że "problem przemocy seksualnej i domowej wobec kobiet jest w Polsce przemilczany". "Taka akcja pomaga uświadamiać dziewczynom, że mają swoje prawa i nikt nie ma prawa dotknąć ich małym paluszkiem bez ich zgody. O tym trzeba mówić" - dodała.

Akcja ogólnoświatowa

Akcja "Nazywam się miliard" odbywa się na całym świecie i w Polsce od 2013 r. "Wspólnym mianownikiem akcji jest taniec, bo - tańcząc, rządzę swoim ciałem" - tłumaczą formę protestu organizatorzy. Podkreślają przy tym, że wspólny taniec wyzwala energię i jest manifestacją siły.

"Jedna za miliard - miliard za jedną" - to przyświecające działaniom protestujących hasło, symbolizujące solidarność oraz wsparcie dla dziewcząt i kobiet doświadczających przemocy. Pomysłodawczynią akcji była amerykańska działaczka feministyczna i antyprzemocowa Eve Ensler, autorka "Monologów waginy".