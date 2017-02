Wałęsa zaprzecza opinii biegłych. "Nigdy nie współpracowałem"

Przysięgam, że nigdy nie współpracowałem, ale miałem swoje metody walki - powiedział w Gdańsku Lech Wałęsa, zapowiadając, że jego prawnicy wystąpią prawdopodobnie o nową opinię grafologiczną dotyczącą akt TW "Bolka".

Zdjęcie Lech Wałęsa /AFP

Tydzień temu Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że z opinii biegłych grafologów Instytutu Sehna w Krakowie dotyczącej teczek TW "Bolek" wynika, że zobowiązanie do współpracy z Służbą Bezpieczeństwa podpisał Lech Wałęsa. Były prezydent odniósł się do tej sprawy dopiero teraz, ponieważ w zeszłym tygodniu był na zjeździe noblistów w Kolumbii i w poniedziałek wrócił do Polski.



B. prezydent tłumaczył we wtorek dziennikarzom, że donosy TW "Bolka", analizowane przez grafologów, zostały napisane przez funkcjonariuszy SB na podstawie podsłuchów założonych w miejscach, gdzie przebywali robotnicy.