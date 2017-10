Warszawa: Akcja CBA w klubie nocnym

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli we wtorek do jednego z klubów nocnych w centrum stolicy. Agenci CBA weszli do środka siłowo, niszcząc przy tym drzwi. W wyniku akcji zatrzymano trzy osoby przyłapane na gorącym uczynku przyjmowania łapówki - dowiedziała się PAP w CBA. Zatrzymani mężczyźni podejrzewani są o powoływanie się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości.

Akcja miała miejsce późnym popołudniem w klubie nocnym przy Nowym Świecie.

Piotr Kaczorek z biura komunikacji społecznej CBA powiedział PAP, że taka - nietypowa z punktu widzenia postronnych - akcja wynikała właśnie z charakteru zdarzenia, "żeby można było przyłapać sprawców na gorącym uczynku przyjmowania i przekazywania łapówki". Jak zaznaczył Kaczorek, są to wszystkie informacje, które może przekazać mediom na tym etapie sprawy. "Prawdopodobnie w środę rano będzie można przekazać więcej" - dodał.

Według nieoficjalnych informacji PAP, chodzi o kwoty łapówki rzędu kilkuset tysięcy euro. Zatrzymani mężczyźni trafią do jednej z prokuratur, gdzie zostaną im postawione zarzuty.