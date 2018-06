Warszawa: Jednego dnia napadł cztery kobiety. Został zatrzymany przez policję

26-letni Kamil W., który 16 czerwca napadł w centrum Warszawy na cztery kobiety, został tego samego dnia zatrzymany przez policję - podaje Fakt24.pl. Mężczyźnie postawiono sześć zarzutów. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Monika Gruszewicz /123RF/PICSEL

Ofiary Kamila W. to kobiety w wieku od 21 do 47 lat, które o atakach natychmiast poinformowały funkcjonariuszy. Dzięki ich zgłoszeniu możliwe było szybkie zatrzymanie sprawcy.

Reklama

Kamil W. miał zaczepiać kobiety w różnych miejscach stolicy, kiedy przechodziły chodnikiem.

"Jedną Kamil W. zgwałcił, a następnie używając przemocy okradł, kolejną groźbami doprowadził do innej czynności seksualnej. Trzecią przemocą próbował doprowadzić do stosunku seksualnego, a ostatnią do innej czynności seksualnej" - czytamy.

Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. Kamilowi W. postawiono łącznie sześć zarzutów. Za napaście grozi mu do 12 więzienia.

Policja nie wyklucza, że ofiar mężczyzny jest więcej. Funkcjonariusze proszą je o zgłaszanie się do Komendy Rejonowej Warszawa I.

Więcej w Fakt24.pl