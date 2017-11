Warszawa: Msza Święta za Ojczyznę

W świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie trwa Msza Święta za Ojczyznę. W nabożeństwie, będącym jednym z elementów Narodowego Święta Niepodległości, uczestniczą najwyższe władze państwowe: prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

Zdjęcie Msza Święta za Ojczyznę /Stanisław Kowalczuk /East News

Przed mszą św. prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz marszałkowie Sejmu i Senatu Stanisław Karczewski i Marek Kuchciński złożyli wieńce w Panteonie Wielkich Polaków.



Mszy św. w 99. rocznicę odzyskania niepodległości przewodniczy metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, a homilię wygłosi biskup połowy WP Józef Guzdek. Mszę św. koncelebruje nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. W świątyni obecni są też m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki, minister cyfryzacji Anna Streżyńska i szef BBN Paweł Soloch.



Na zakończenie mszy św. odmówiony zostanie "Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Ojczyzny Opatrzności Bożej".



W sobotę przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie tradycyjnie uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem: pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy oraz premier Beaty Szydło.



Przemówienie na pl. Piłsudskiego wygłosi prezydent Duda. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza, jak co roku, zostaną złożone wieńce i kwiaty.

W centralnych obchodach Święta Niepodległości na pl. Piłsudskiego w sobotę udział weźmie ponad pół tysiąca żołnierzy. Po raz pierwszy uczestniczyć w uroczystości będzie pododdział wystawiony przez Wojska Obrony Terytorialnej.

W sobotę w stolicy według informacji z ratusza zgłoszono w sumie 12 zgromadzeń publicznych. Największy ma być Marsz Niepodległości; jego organizatorzy deklarują, że weźmie w nim udział 50 tys. osób. Marsz przejdzie starą trasą - przez most Poniatowskiego. Na przejście nową trasą przez Most Świętokrzyski nie pozwoliła prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Organizowany przez środowiska narodowe marsz w tym roku odbędzie się pod hasłem "My chcemy Boga". Kontrmanifestację do Marszu Niepodległości organizuje Antifa.

11 listopada, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, każdy będzie mógł odwiedzić Belweder - miejsce, w którym mieszkał i pracował marszałek Józef Piłsudski, a obecnie prezydent przyjmuje gości. Chętni będą mogli odwiedzić także Sejm i Senat.

Prezydent Duda wieczorem uda się do Stalowej Woli, gdzie weźmie udział w V Ognisku Patriotyzmu. Prezydent także zabierze tam głos.



Politycy PiS w tym premier Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński, członkowie rządu, marszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, Święto Niepodległości uczczą w sobotę nie tylko w Warszawie, ale także w Krakowie.