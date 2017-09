Warszawa: Napad na salon gier. Trzy osoby zatrzymane

Stołeczni policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o napad na salon gier. Mężczyźni, przy użyciu rewolweru hukowego i gazu, zastraszyli pracownika salonu zabierając mu pieniądze. Zatrzymani usłyszeli już zarzut rozboju, zostali aresztowani na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek ponad dwa tygodnie temu, w jednym z punktów gier zręcznościowych w Warszawie.

"Jak wynika z relacji obsługi salonu, do lokalu weszło dwóch mężczyzn. W pewnym momencie jeden z nich wyciągnął gaz i użył go wobec pracownika punktu, drugi skierował w jego kierunku rewolwer żądając wydania pieniędzy, po czym sam wyjął z kasetki 2 tys. zł zabierając przy okazji także pieniądze z portfela pracownika. Napastnicy wskoczyli do czekającego nieopodal samochodu za kierownicą, którego czekał ich wspólnik" - powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Sylwester Marczak.

Dodał, że kilka godzin po zdarzeniu policjanci z mokotowskiego wydziału kryminalnego oraz funkcjonariusze z komisariatu na Ursynowie, w jednej z podwarszawskich miejscowości, zatrzymali wszystkich trzech mężczyzn.

W mieszkaniu jednego z nich znaleźli i zabezpieczyli broń, którą został sterroryzowany pracownik salonu gier.

Jak poinformował Marczak, na podstawie zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego, prokuratora rejonowa Warszawa-Mokotów postawiła 50-letniemu Wojciechowi S., 22-letniemu Mateuszowi S. i 35-letniemu Marcinowi P. zarzut rozboju, za co Kodeks karny przewiduje do 12 lat pozbawienia wolności.

Wszystkich zatrzymanych sąd, na wniosek mokotowskiej prokuratury, tymczasowo aresztował na 3 miesiące.

